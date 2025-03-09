Линия фронта рухнет, если я отключу свои системы Starlink — Маск

Маск сделал заявление о Stralink в Украине. Фото: страница Х

Starlink является основой для украинской армии, без этой системы линия фронта бы рухнула. Соответствующее заявление сделал генеральный директор SpaseX Илон Маск в соцсети Х.



«Я буквально бросил вызов Путину в физическом бою один на один с Украиной, и моя система Starlink — это основа украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — написал он.



Маск призвал к миру, отметив, что его возмущает война в Украине.



«Что меня возмущает, так это многолетняя бойня в патовой ситуации, которую Украина неизбежно проиграет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас», — резюмировал предприниматель.



Ранее мы писали, что Украина располагает альтернативой спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. При этом он выразил уверенность, что отключения Starlink не произойдет.