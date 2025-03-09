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Линия фронта рухнет, если я отключу свои системы Starlink — Маск

09 марта 2025, 11:41

Линия фронта рухнет, если я отключу свои системы Starlink — Маск

Маск сделал заявление о Stralink в Украине. Фото: страница Х Маск сделал заявление о Stralink в Украине. Фото: страница Х

Starlink является основой для украинской армии, без этой системы линия фронта бы рухнула. Соответствующее заявление сделал генеральный директор SpaseX Илон Маск в соцсети Х.

«Я буквально бросил вызов Путину в физическом бою один на один с Украиной, и моя система Starlink — это основа украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — написал он.

Маск призвал к миру, отметив, что его возмущает война в Украине.

«Что меня возмущает, так это многолетняя бойня в патовой ситуации, которую Украина неизбежно проиграет.  Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас», — резюмировал предприниматель. 

Ранее мы писали, что Украина располагает альтернативой спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. При этом он выразил уверенность, что отключения Starlink не произойдет.

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