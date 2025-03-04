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Зеленський звернувся до адміністрації Трампа та запропонував перші етапи закінчення війни

04 березня 2025, 18:34

Зеленський звернувся до адміністрації Трампа та запропонував перші етапи закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна прагне миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ніхто з українців не бажає нескінченної війни.

«Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче більше миру, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові швидко працювати, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. І негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українці справді цінують, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність.

«І ми пам'ятаємо той переломний момент, коли президент Трамп надав Україні «джавеліни». Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, у п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що це сталося. Час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб подальша співпраця та спілкування були конструктивними. Щодо угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її у будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних гарантій безпеки. І щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно», – резюмував він.

Нагадаємо, що 4 березня стало відомо про «заморожування» президентом США Дональдом Трампом американської військової допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військова допомога Україні від США через польський хаб зупинена.

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