Вранці Костянтинівка потрапила під обстріл: є пошкодження

У неділю, 9 березня, російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинок. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 08:25 відбувся ворожий обстріл ударним БПЛА по місту Костянтинівка», — зазначив він.



Горбунов уточнив, що пошкоджено фасад приватного будинку. Внаслідок обстрілу постраждалі відсутні.



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