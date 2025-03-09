Утром Константиновка попала под обстрел: есть повреждения

В воскресенье, 9 марта, российские захватчики нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Известно, что поврежден дом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 08:25 состоялся вражеский обстрел ударным БПЛА по городу Константиновка», — отметил он.



Горбунов уточнил, что поврежден фасад частного дома. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют.



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