Утром Константиновка попала под обстрел: есть повреждения

В воскресенье, 9 марта, российские захватчики нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Известно, что поврежден дом. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«В 08:25 состоялся вражеский обстрел ударным БПЛА по городу Константиновка», — отметил он.
Горбунов уточнил, что поврежден фасад частного дома. В результате обстрела пострадавшие отсутствуют.
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