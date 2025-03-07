Армія РФ обстріляла Костянтинівську громаду: пошкоджені магазини та лікарня, є загибла

Вранці 7 березня російські окупанти обстріляли Іванопільський старостинський округ Костянтинівської громади на Донеччині. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені об'єкти інфраструктури – житлові будинки, два магазини, лікарня та заклад культури.



Внаслідок обстрілу за місцем проживання загинула людина.

Нагадаємо, що вночі 7 березня російська авіація скинула авіабомби на місто Краматорськ Донецької області, внаслідок чого три людини отримали поранення, серед них дитина.