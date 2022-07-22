Для кого Росія будує житло у зруйнованому Маріуполі

Міноборони РФ будує житловий комплекс у Маріуполі. Фото: «Новий Маріуполь» / Telegram

Після жорстоких боїв 80% Маріуполя знищено. Такі дані дають українська влада. Угруповання «ДНР» заявляє, що 60% житлового фонду відновленню не підлягає. Замість зруйнованих будинків окупанти планують будувати нові на гроші, які виділяються з російського бюджету. Зараз це топовий меседж у кремлівських проксі. Щоправда, заселятимуть у ці будинки не звичайних городян. Якими є реальні масштаби будівництва і хто житиме у нових квартирах — читайте у матеріалі «Новин Донбасу».

У новобудови заселять російських військових

У середині червня російські канали почали активно знімати та показувати пафосні сюжети про «грандіозне» будівництво у Маріуполі. На території колишнього ринку «Азовський» — це околиця міста, нібито за три місяці з'явиться житловий квартал — дванадцять п'ятиповерхівок. Зведення перших будинків планують завершити до 1 жовтня. Ще шість п'ятиповерхівок та поліклініку хочуть здати в експлуатацію до 1 листопада.







Декілька подібних будівництв стартували також на пустирях у Маріуполі. Зараз у проросійських телеграм-каналах та групах у соцмережах практично щодня публікують відео про перебіг будівництва. На кадрах — щасливі маріупольці та вже збудовані перші поверхи. Так, будинки будуються, але, за словами місцевих жителів, їх роблять нашвидкуруч і не дуже якісно. А обсяги житла, про яке говорять кремлівські ЗМІ, явно перебільшено. Його не вистачить навіть для розселення 10% маріупольців, що залишилися в місті. У комплексі на території ринку «Азовський» будують 1015 квартир. Це дозволило б заселити лише 2% городян. Якби не одне «але». Замовник та ініціатор проекту – міністерство оборони Росії. Тому отримають квартири насамперед військові.



Міноборони РФ будує житловий комплекс у Маріуполі. Фото: «Новий Маріуполь» / Telegram

«Окупаційний корпус є там. Це кілька тисяч військових. Їм треба десь жити. Деякі військові приїхали із дружинами, з дітьми. Їм також треба десь жити. Тому житло будують не для людей», – каже президент ТОВ «ТРО «Маріупольське телебачення» Микола Осиченко.



Ще одна категорія, яка, можливо, отримає квартири, — це маріупольці, які співпрацюють з окупантами і працюватимуть у морському порту, на залізничних вузлах та в комунальних структурах.



Про те, що житло будується для військових, свідчать дані на паспорті об'єкту. Генеральний підрядник проекту — «Військово-будівельна компанія». Вона повністю підпорядкована міністерству оборони РФ. На офіційному сайті наголошується, що це національний лідер у галузі будівництва спеціальних, стратегічних та соціально-значущих об'єктів Міноборони. Компанія будує в першу чергу бази та гарнізони, арсенали та полігони, казарми та штаби. Наприклад, один із проектів — реконструкція меморіального комплексу Саур-Могила на Донеччині. У другу чергу «Військово-будівельна компанія» займається житловими будинками та парками, шпиталями та клініками. Все це насамперед саме для військових.



За останніми даними «Військово-будівельної компанії», у будинках на ринку «Азовський» вже працюють оздоблювальні роботи.



Міноборони РФ будує житловий комплекс у Маріуполі. Фото: "Новий Маріуполь" / Telegram

Полагодити комунікації у всьому Маріуполі неможливо

Щоб показати, як Росія нібито дбає про знищений її ж військом Маріуполь, до міста відправляють професійних фахівців. Наприклад, Лівобережний район та мікрорайон Східний відновлюють підрядники з Москви та Тули. Також туди направляють будівельників із Санкт-Петербурга. За словами джерел «Новин Донбасу», до Маріуполя зараз заходить багато російських будівельних компаній, які намагаються освоїти бюджетні кошти. Інспектувати хід робіт постійно приїжджає перший заступник голови адміністрації Володимира Путіна та куратор «Л-ДНР» Сергій Кирієнко.



Крім великих комплексів, прокремлівські ЗМІ з гордістю розповідають і про будівництво 60 тимчасових одноповерхових бетонних модулів типу хостелів з кімнатами на 8 осіб. Там нібито будуть усі зручності, включаючи електрику, воду, каналізацію та опалення. До цих будиночків можуть переселити маріупольців, житло яких зруйноване.



Будівництво модульного будинку у Маріуполі. Скріншот: «Первый канал»

Тут також є нюанси. По-перше, для будівництва вибирають місця, м'яко кажучи, не дуже придатні. Одна з таких — вулиця Флотська. На ній знаходиться старий полігон, що в останній місяць тліє. По-друге, окупанти звітують про відновлення газо- та водопостачання, електрики, але насправді все виглядає інакше. У Маріуполі розбиті водопровідні труби, системи централізованого опалення та котельні. Змінити масово все це неможливо.



«Опалення центрованого не буде. Котельні працювали на газі. Газова система Маріуполя — вона побудована як блокчейн. Газ від одного газорегуляторного пункту підходить до іншого, далі-далі. Для того, щоб до кінцевого споживача доходив газ, усі газорозподільні станції мають бути цілими та вся магістраль має бути цілою», — розповідає президент ТОВ «ТРО «Маріупольське телебачення» Микола Осиченко.



Поки що ж магістраль розбита. Відновлювати її Росія не планує навіть через ймовірне контрнастання українських військових. Тобто навіщо вкладати гроші в те, що скоро може бути знищено.



Маріупольці намагаються продати квартири, інакше відберуть

Поки що звичайні люди живуть так само у підвалах та розбитих будинках. Паралельно у Маріуполі потроху пожвавлюється ринок нерухомості. І ті, хто залишився на вулиці, можуть недорого купити квартиру. На сайті OLX з'являються оголошення про продаж або здачу житла. Власники обов'язково вказують міру руйнувань. Наприклад, трикімнатну квартиру у центрі продають за 440 тисяч гривень. У будинку нібито є електрика та вода. У самій квартирі цілі вікна, є посудомийна машина, бойлер, інша техніка та меблі. У мирний час у цілому місті така квартира коштувала б як мінімум утричі дорожче. Є дешевші варіанти — однокімнатна квартира приблизно за 100 тисяч гривень.



Ціни на оренду варіюються у межах тисячі гривень на місяць до 10 тисяч.



Маріупольці намагаються вирішити питання з уцілілим житлом, інакше окупаційна влада просто відбере його. Денис Пушилін вже заявляв про так званий маневрений фонд із 35 тисяч квартир. Створюється перелік житла, власники якого виїхали. Ці квартири просто віддаватимуть тим, хто залишився без даху над головою.



«Є така практика, що шукають людей, яким довіряють у Маріуполі, у кого, можливо, немає житла чи воно зруйноване, щоб жили в квартирах, що вціліли, щоб їх не зайняли окупанти, не дорвалися до того, щоб виламувати квартири і заселяти туди своїх. Я знаю про такі випадки. Вони є як на Лівобережжі, так і у Центральному районі міста. Там, де залишилися більш-менш уцілілі будинки, в яких є на перших поверхах вода і де-не-де світло», — розповіла журналістка з Маріуполя Алевтина Швецова.



Нещодавня «постанова» Пушиліна , якою «ДНР» відмовилася визнавати українські документи на житло, змушує маріупольців ще швидше вирішувати питання із залишеними квартирами.







За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, на відновлення міста потрібно понад 14 мільярдів доларів та 7-10 років. Російські ЗМІ дають схожі прогнози: щонайменше п'ять років і трильйони рублів. Незважаючи на пафос, з яким пропагандисти говорять про нові будови, повернути Маріуполю довоєнний вигляд навряд чи вдасться. Та й мети такої, швидше за все, немає.

