Злата Дячук из Славянска завоевала бронзу на ЧЕ по парапауэрлифтингу

Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОДА

Спортсменка из Славянска Злата Дячук стала бронзовой призёркой чемпионата Европы по парапауэрлифтингу. Об этом сообщили в Славянской городской военно-гражданской администрации.



Открытые международные соревнования проходили 6–11 марта в столице Грузии — Тбилиси. Турнир собрал 196 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата из 27 команд.



Донецкую область в составе сборной Украины представляла мастер спорта Украины, воспитанница Донецкой областной ДЮСШ для лиц с инвалидностью Злата Дячук.

Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОДА

В весовой категории до 79 кг среди женщин спортсменка заняла четвёртое место по максимальному поднятому весу в жиме лёжа — 94 кг в программе «Best». Однако по сумме трёх попыток в дисциплине «Total» она показала результат 184 кг, что принесло ей бронзовую медаль европейского первенства.

Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОДА

Тренером спортсменки является заслуженный тренер Украины Игорь Котляров. Напомним, Украина бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска российских спортсменов.

