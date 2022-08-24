«Хочеться жити» Як і чому люди евакуюються з прифронтового Торецька на Донеччині

Діти з Торецька під час евакуації, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Торецьк, або як його називають — «місто шахтарів» розташоване за 25 кілометрів від окупованої Горлівки. Попри те, що мешканці міста вже 8 років живуть на лінії фронту, ситуація тут нині погіршилась в рази — Торецьк перебуває під цілодобовими обстрілами. Як наслідок — відсутність води, газу, періодично електропостачання, закриття підприємств.



Деталі про життя прифронтового Торецька — у репортажі Вікторії Рощиної для «Новин Донбасу».



«Страшно»

Проукраїнська стела у Торецьку, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Торецьк називають промисловим містом — тут до повномасштабного вторгнення РФ працювали шахти, фенольний завод, машинобудівні підприємства, хлібокомбінат. Вугільні підприємства видобували близько 700 тонн вугілля на рік. Втім нині їхня робота практично зведена до нуля після потрапляння снарядів. Окрім цього, підприємства надавали робочі місця мешканця і ті нині вимушено залишились без заробітку.

Зруйнований обстрілами будинок у Торецьку, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Микола, який пропрацював на одній з шахт майже 30 років каже, що попри напружену ситуацію в місті поки не планує їхати. «Кожного дня «бух-бух». Але тут в мене господарство, собаки, інші тварини. Як я можу поїхати та все кинути? — каже чоловік та додає, що окупантів тут не чекає. — Я люблю Україну і не хочу тут бачити окупантів. Мені жилось добре».

Мешканець Торецька Микола, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

До звуків обстрілів місцеві вже звикли, оскільки живуть на передовій 9-й рік. В місті досі працюють аптеки, магазини та ринок. На останньому здебільшого мешканці приватного сектору продають те, що вдалось виростити на городі та в саду.



«Сливи по 20, груші по 10», — каже мешканка Торецьку Надія, яку зустрічаю на ринку. «Яка ситуація? Стріляють цілими днями, ховаємось в погребах. Сидимо без світла, без газу, без нічого. Готуємо їжу на вогнищі», — каже жінка.

У Торецьку працює ринок, де мешканці приватного сектору продають те, що вдалося виростити у саду та городі, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Воду ношу, свій город, щось продаю, щоб по господарству щось купити». За словами жінки, від безробіття мешканців рятує гуманітарна допомога.

Наслідки обстрілів міста Торецьк у Донецькій області, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Важка ситуація — бої, обстріли. Страшно…», — каже ще одна продавчиня овочів Олена та додає, що не їде з міста через брак коштів. «Тут хоч щось виростили — і вже є що поїсти, вода в колодязі».

Мешканка Торецька Олена, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Страшно. Дуже важко. Дуже напружена ситуація», — каже місцева Наталя. «Чекаємо на краще — щоб був мир, порозуміння, щоб жили в тиші діти, — додає жінка. — Нехай ми вже пожили, а дітей шкода».

Мешканка Торецька Наталія, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Смерть

Четвертого серпня під час обстрілу житлового кварталу Торецька загинула місцева поліцейська Олена Гречко. Вона 25 років віддала службі в підрозділах кримінальної поліції Донецької області. «Була дуже весела завжди», — пригадує знайома загиблої Ірина.

Загибла внаслідок обстрілу Торецька поліцейська Олена Гречко. Фото надане редакції

«Вона була промінчиком сонця та справжнім другом», — розповідає колега жінки Владлен. «Дуже відповідальний співробітник. Завжди робила свою роботу вчасно, в повному обсязі та якісно. Ми, керівники, завжди були впевнені в тому, що Олена зробить усе, як треба», — каже Владлен та додає, що жінка була дуже позитивною.



«Олена за характером дуже весела людина, добра і чуйна. Жодного разу не зустрічав без посмішки на обличчі. Її почуття гумору завжди допомагало їй у скрутні моменти. Олена дуже любила свою роботу та мріяла дослужити до підполковника.Це дуже важка втрата нашого колективу», — підсумовує поліцейський.

Місце обстрілу зупинки у Торецьку, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Загалом під час артилерійського обстрілу тоді загинуло 8 людей, четверо були поранені. На місці трагедії досі розбите скло, сліди від снаряду та квіти.



Очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко після трагедії відзначив надважливість евакуації.



Наслідки обстрілів міста Торецьк у Донецькій області, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!», — заявив очільник регіону. «Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!»

Евакуація

Наслідки обстрілів міста Торецьк у Донецькій області, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

В Торецьку досі лишається близько 19 тисяч осіб. Майже щодня місцева влада організовує евакуацію населення. Мешканців відправляють в Кропивницький, Дніпро, Львів.



«Наразі ситуація важка», — каже представник місцевої військової адміністрації Андрій Замазій.



Андрій Замазій, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Окупаційні війська постійно обстрілюють місто. Відсутня вода, газопостачання, електропостачання зникає два-три рази на тиждень. Тому ми радимо людям виїжджати. Попереду опалювальний сезон і так як в нас всі котельні на газовому паливі — ситуація дуже важка. Якщо буде менше народу — меншим буде на нас навантаження».

Жителів Торецька евакуювали до безпечніших міст і за кордон, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

До процесу евакуації також залучаються поліцейські та рятувальники. «В нас є графік і відповідно до нього в нас евакуація відбувається по парним числам, — розповідає місцева рятувальниця Ірина Головко. — Місце евакуації ми змінюємо. Минулого разу одне місце було, зараз інше це задля безпеки».

Представниця ДСНС у Торецьку Ірина Головко під час евакуації, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Рятувальники здебільшого акцентують увагу на допомозі і транспортуванні маломобільних людей, поліцейські — на багатодітних родинах та сім'ях з дітьми. Також з евакуацією та розміщенням людей місцевій владі допомагають волонтери. «Спочатку з березня я почав працювати самостійно — з другом вивозили людей із Харківської області», — розповідає волонтер Сергій.

Волонтери допомагають евакуюватися місцевим жителям із Донбасу. Фото надане редакції

Потім на нього вийшли представники міжнародної організації «ADRA Ukraine», яка допомагає вивозити людей з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Волонтери кажуть, що лише з Донеччини з початком повномасштабного конфлікту було евакуйовано понад 11 тисяч осіб — з Курахово, Бахмуту, Торецька, Краматорська, Слав’янська.

Волонтери допомагають евакуюватися місцевим жителям із Донбасу. Фото надане редакції

«За декілька місяців від початку бойових дій з 24 лютого 2022 року організація надала допомогу близько 7 мільйонам українців», — каже представник організації ADRA Ukraine Артем Ярошенко. «Зокрема, АDRA Ukraine надає допомогу в евакуації з гарячих точок та соціальний транспорт, продовольчу та фінансову допомогу вразливим верствам населення, тимчасовий прихисток, сприяння у відновленні»

«Не хотілося, але довелося»

Віктор із трьома синами евакуюється з Торецька через загострення ситуації, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Вже почало рядом лягати — стало страшніше», — розповідає Віктор Кандюрін — багатодітний батько з Торецька. «Через те, що в нас троє синів, нас постійно до евакуації закликала поліція, але ми не їхали, поки мій старший син не попросив про це», — каже чоловік.

Наразі він з родиною їде у Кропивницький, сподіваючись там знайти роботу. «В шахту потрапляння було, тож роботи мені тут тепер немає. А жити від гуманітарки до гуманітарки… Тим більше що ці хлопці їсти постійно хочуть», — пояснює чоловік та додає — «Прийшлось, хоча не хотілось, звісно. До останнього сиділи. У сина всі друзі перелякані — той поїхав, той. Тому він і наполіг — «Тато, поїхали»

Тетяна з мамою евакуюється з Торецька через загострення ситуації, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Під час евакуації також зустрічаю Тетяну, яка їде з міста разом з мамою та собакою. «Виїжджаємо тому що страшно і хочеться в якусь мирну обстановку», — каже дівчина. «Все літає, свистить. Їдемо поки в невідомість».

Ольга із сином Артемом їде з Торецька через загострення ситуації, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Поряд з нею Ольга з восьмирічним сином Артемом. «Ситуація така вже 8 років, але зараз страшно. Воно поряд все пролітає, я за дитину боюсь», — каже жінка. «Трохи скло позаду будинку вибило. Впав чи снаряд чи ракета. Спали останні дні у підвалі. Щось там поробили вдома, почули «грім», як то кажуть — і в підвал. Хочеться жити…» Вона до останнього сподівалась, що ситуація налагодиться. «Світла немає, опалення не буде, води немає… Треба їхати, рятуватися»



Її син додає — «Мені було страшно. Найстрашніше було, коли ми з мамою спали — я в залі, а вона на кроваті і прилетіло в школу. Це було дуже сильно та дуже страшно», — каже Артем.

Дівчинка з Торецька під час евакуації, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Складніше за всі вісім років»

Поліцейські та рятувальники Торецька кажуть, що звикли до роботи на лінії фронту, однак додають — ситуація погіршилась в рази. «Зараз обстріли почастішали», — розповідає начальник місцевого управління поліції Андрій Дзицюк.

Начальник місцевого управління поліції Торецька Андрій Дзицюк, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Якщо раніше це була лише лінія розмежування, то зараз вже і центр піддається обстрілам окупантів. Обстановка напружена та контрольована, поліція на місці».

За словами Дзицюка, здебільшого в колективі залишились чоловіки, а жінок перевели у більш безпечні населені пункти. «Якщо буде паніка, то не буде кому працювати. Потрібен здоровий глузд та розсудливість, щоб ухвалювати нормальні рішення в даній обстановці», — коментує настрої в колективі Андрій Дзицюк. «Ми виросли в Україні, приймали присягу народу України. Україна в нас єдина. Тому ми маємо стояти до кінця та боронити наш край, — підсумовує поліцейський.



В місті відсутнє водопостачання, тому рятувальники займаються підвезенням технічної води, а також спільно зі швидкою допомогою та поліцією виїжджають на місця обстрілів для надання першої медичної допомоги постраждалим.

Мешканці Торецького набирають технічну воду, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Всі ми пішли сюди працювати і кажуть — обов'язок дорожче за життя, — каже заступник начальника місцевого ДСНС Ігор Коржов. — Будемо до останнього тут працювати, допомагати. Хочемо, щоб все це завершилось якнайшвидше і щоб люди були в безпеці».

Заступник начальника управління ДСНС у Торецьку Ігор Коржов, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Будемо до останнього тут працювати, допомагати. Хочемо, щоб все це завершилось якнайшвидше і щоб люди були в безпеці». За час повномасштабної війни Коржов ще раз переконався у важливості злагоджено роботи. «Колектив та команда — це потужна зброя для ліквідації надзвичайних ситуацій. Поодинці ми ніхто, а разом — велика сила. Все зможемо та переможемо».

Мешканці Торецька стоять у черзі за гуманітарною допомогою, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Обов'язок»

Місцева влада також лишається на місцях. «В нас очікування, щоб все це якнайшвидше закінчилось. Тому що це і для людей тяжко і для нас. Хочеться щоб був мир», — каже представник військової адміністрації Андрій Замазій.



«Це обов'язок будь якого громадянина — забезпечувати благо для нашої країни. Це навіть не обговорюється, це наш борг».



Наслідки обстрілів міста Торецьк у Донецькій області, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Попри регулярні обстріли, працює в Торецьку і місцева лікарня. «В дуже важких умовах ми працюємо, особливо під бомбуванням — це дуже важко», — розповідає місцева медсестра Тетяна Муравенко.

Медсестра місцевої лікарні Торецька Тетяна Муравенко, серпень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Хворі теж бояться. Але що робити? Робота — це є робота. Люди хворіють у війну й не у війну». Проблем з медикаментами немає, труднощі у відсутності води та світла. «Світла може не бути тиждень. Це все проблема особливо для лікарні. Ходимо з ліхтариками, телефонам. Технічну воду підвозять, а питну хворі намагаються самі привозити», — каже медсестра.

Попри загострення ситуації лікарі наголошують на тому, що лишатимуться в місті допоки будуть потрібні людям. «Ми знали куди ми йдемо. Ми давали клятву Гіппократа, ми військовозобов'язані», — каже лікарка місцевої лікарні Марина Малова.

Медсестра місцевої лікарні Торецька Тетяна Муравенко, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«А то коли було все добре — всі працювали і всіх все влаштовувало, а коли сталася така біда в Україні — то ми що повернемось та поїдемо? Ні. Ми громадяни України, які мають допомагати на даний момент людям».



Жінка додає, що сподівається на перемогу. «Звісно ж чекаємо на перемогу. Я думаю, що в нас все буде чудово, ми будемо далі процвітати і всі ще дізнаються про прифронтове місто Торецьк!»



Евакуація жителів Торецька, серпень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу