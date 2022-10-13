Российские войска закрывают «дорогу жизни». Выехать через Васильевку становится еще сложнее

Проверка документов на оккупированной части Запорожской области. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Каждый раз, когда российские военные вводили новые правила для прохождения блокпоста в Васильевке Запорожской области, казалось, что еще больше усложнить прохождение контрольно-пропускного пункта невозможно. Тем не менее, в итоге дошло до того, что единственный вариант выезда из оккупации практически заблокирован. По информации очевидцев, через Васильевку почти не пропускают гражданских. В ситуации рзбирались «Новости Донбасса».

Пропуск на пять дней

В октябре количество людей, которые смогли пересечь линию соприкосновения, ничтожно мало. Ранее оккупационные войска пропускали до 2 тысяч человек в сутки. Теперь в некоторые дни эта цифра не доходит даже до сорока, а в колоннах формируют до десяти авто. Сейчас на подконтрольную территорию проезжают те, кто занял очередь еще в конце сентября.



«Приехали вечером 28.09. Проехать по старым правилам не успели. После этого 05.10 мы подали заявку на регистрацию. Мы ждали. Наши списки где-то потеряли, и начали называть людей, которые регистрировались после меня. Вечером 07.10 назвали их. И они поехали на блокпост, но их развернули, потому что не было света. Утром 10.10 выпустили их. И в тот же день, в обед, принесли новые списки, где был я. Мы поехали на блокпост. У нас проверили вещи. И мы поехали к “тарелке”. Сформировали колонну и мы поехали в серую зону. Доехали до первого украинского блокпоста. В тот день, когда я выезжал, пропускали всех, вне зависимости от возраста и места прописки», — пишут в перекличках.



Судя по рассказам тех, кто смог выехать через Васильевку, с 1 октября процедура выглядит так: онлайн или лично подаются документы на получение пропуска. Их рассматривают, рассылают смс о результате. Тех, кому пропуск выдают, вносят в списки. Проблема в том, что до сих пор неясно, сколько действует этот пропуск. Некоторым сообщают, что он бессрочный. Некоторым, что он выдается только на пять дней. Учитывая, что люди стоят на КПП неделями, пока дойдет их очередь, срок действия пропуска может закончиться.



Далее автомобили выпускают только по спискам. По крайней мере, так было первую неделю октября, но, как пишут в чатах-перекличках, у российских военных правила меняются каждый день. Поэтому в последние дни никто пропуски не оформляет, а списки не обновляются. Колонны в большинстве просто разворачивают назад. Параллельно появляется информация, что не выпускают гражданских с херсонской пропиской. Украинцы на оккупированной территории оказываются в заложниках у России.



«Дали понять, кто из Херсонской области, фильтрацию не пройдут. Почему? Неясно. Документы подавали в Васильевке. Выпускают тех, кто из другого региона. Энергодар, Васильевка, Бердянск, Мелитополь. Направление Днепрорудное. Документы приняли, но никакие пропуски из херсонского региона давать пока не собираются», — пишут в чатах.



Кроме того, днем 12 октября выезжающие стали сообщать, что КПП вообще закрывают.



«Только что мои родственники, стоящие со стороны Днепрорудного, сказали, что военные РФ не будут никого пропускать. Колонну всю будут распускать. Пришел приказ никого вообще не пропускать. На какой срок не пускают – сами военные не знают», — такое сообщение появилось в чате-перекличке.



Распускать всю колонну — это разворачивать тысячи автомобилей, большинство из которых ждут своей очереди очень долго. По данным законного мэра Мелитополя Ивана Федорова, по состоянию на 8 октября на блокпосту выезда на подконтрольную Украине территорию ожидали около 6 тысяч человек. Федоров добавил, что в день оккупанты пропускают около 100 автомобилей к последнему блокпосту, так называемой «тарелке», но там их часто разворачивают практически без причин.



Пропуска для перевозчиков

Помимо пропусков для каждого выезжающего также появилась информация, что после так называемого «присоединения» оккупированной Запорожской области к РФ перевозчики должны оформить российскую лицензию. Для этого необходимо не только получить паспорт страны-агрессора, но и оформиться как индивидуальный предприниматель. Тем не менее, украинцы подобные документы получать не спешат. В том числе и по причине того, чтобы потом не быть обвиненными в коллаборационизме.



Судя по информации выехавших, пока что подобные лицензии выдают в Бердянске. В Херсонской области их получить невозможно. Поэтому автобусы могут развернуть обратно на блокпостах.



Кто не пропускает?

Васильевка — это горячая точка фронта. В направлении этого населенного пункта постоянно продолжаются локальные тактические бои. КПП с украинской стороны очень чувствителен к тому, какая обстановка на фронте. Если проезжать небезопасно, блокпост закрывают. Например, в начале октября глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что транзит через Васильевку прекращен. Правда, тогда причиной было то, что россияне пытались строить «государственную границу». Также пункт разграничения был закрыт украинскими властями после обстрела 30 сентября. В тот день оккупационные войска ударили по колонне автомобилей. Погибло 30 человек. Российская сторона в обстреле колонны конечно же обвиняет Украину, подчеркивая, что после этого многие боятся ехать через КПП.



«Люди пытаются проехать, но пока Украина не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало», — говорил так называемый «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий.



Видимо, для представителя оккупационной администрации 6 тысяч человек — это «крайне мало», а фильтрация, пропуска и прочие «нововведения», которые превращают жизнь выезжающих в ад, — это не ограничения. После введения пропускного режима со стороны оккупантов люди стоят в очередях еще дольше, чем это было летом. Похолодание стало причиной того, что многие ищут жилье в Васильевке или ближайших населенных пунктах, но это не так просто. Остановиться предлагают в селах Скельки или Шевченково, а также в Днепрорудном. Стоимость с человека в селах составляет примерно сто гривен.



Сразу после объявления Путиным частичной мобилизации в чатах-перекличках публиковали информацию, что мужчин от 18 до 35 лет на подконтрольную Украине территорию не пропускают. Сейчас, судя по сообщениям выехавших, ситуация немного улучшилась. Если и известны случаи возврата мужчин призывного возраста, то, в основном, это мелитопольцы.



Несмотря на пропуски, фильтрацию, обыски и прочие «правила», которые вводят российские войска, украинцы все равно, пусть и рискуя, но едут через Васильевку. Ведь другого пути нет. После «присоединения» юга к РФ давление на мирных жителей в плане получения российских документов становится все большим. Плюс военная обстановка, которая накаляется с каждым днем. Поэтому, несмотря на заявления Балицкого, ажиотаж в Васильевке не спадает. Это подтверждает и тот факт, что ближайшая запись на регистрацию для получения пропусков в Мелитополе — на начало ноября.