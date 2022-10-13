Російські війська закривають дорогу життя. Виїхати через Василівку стає ще складніше

Перевірка документів на окупованій частині Запорізької області. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Щоразу, коли російські військові запроваджували нові правила для проходження блокпоста у Василівці Запорізької області, здавалося, що ще більше ускладнити проходження контрольно-пропускного пункту неможливо. Проте в результаті дійшло до того, що єдиний варіант виїзду з окупації практично заблоковано. За інформацією очевидців, через Василівку майже не пропускають цивільних. У ситуації розбиралися «Новини Донбасу».

Перепустка на п'ять днів

У жовтні кількість людей, які змогли перетнути лінію зіткнення, дуже мала. Раніше окупаційні війська пропускали до 2 тисяч осіб на добу. Тепер у деякі дні ця цифра не сягає навіть сорока, а в колонах формують до десяти авто. Зараз на підконтрольну територію проїжджають ті, хто зайняв чергу ще наприкінці вересня.



«Приїхали увечері 28.09. Проїхати за старими правилами не встигли. Після цього 05:10 ми подали заявку на реєстрацію. Ми чекали. Наші списки десь втратили і почали називати людей, які реєструвалися після мене. Увечері 07.10 назвали їх. І вони поїхали на блокпост, але їх розгорнули, бо не було світла. Вранці 10:10 випустили їх. І того ж дня, в обід, принесли нові списки, де я був. Ми поїхали на блокпост. В нас перевірили речі. І ми поїхали до "тарілки". Сформували колону і ми поїхали у сіру зону. Доїхали до першого українського блокпоста. Того дня, коли я виїжджав, пропускали всіх, незалежно від віку та місця прописки», — пишуть у перекличках.



Судячи з розповідей тих, хто зміг виїхати через Василівку, з 1 жовтня процедура виглядає так: онлайн чи особисто подаються документи на отримання перепустки. Їх розглядають, надсілають смс про результат. Тих, кому перепустку видають, вносять до списків. Проблема в тому, що досі неясно, скільки діє ця перепустка. Декому повідомляють, що вона безстрокова. Деяким, що вона видається лише на п'ять днів. Враховуючи, що люди стоять на КПП тижнями, поки дійде їхня черга, термін дії пропуску може закінчитися.



Далі автомобілі випускають лише за списками. Принаймні так було перший тиждень жовтня, але, як пишуть у чатах-перекличках, у російських військових правила змінюються щодня. Тому останніми днями ніхто пропуски не оформляє, а списки не оновлюються. Колони здебільшого просто розвертають назад. Паралельно з'являється інформація, що не випускають цивільних із херсонською пропискою. Українці на окупованій території опиняються в заручниках у Росії.



«Дали зрозуміти, хто із Херсонської області, фільтрацію не пройдуть. Чому? Не ясно. Документи подавали у Василівці. Випускають тих, хто із іншого регіону. Енергодар, Василівка, Бердянськ, Мелітополь. Напрямок Дніпрорудне. Документи прийняли, але жодні перепустки з херсонського регіону давати поки що не збираються», — пишуть у чатах.



Крім того, вдень 12 жовтня ті, хто виїжджає, почали повідомляти, що КПП взагалі закривають.



«Щойно мої родичі, які стоять з боку Дніпрорудного, сказали, що військові РФ не будуть нікого пропускати. Колону всю розпускатимуть. Надійшов наказ нікого взагалі не пропускати. На який термін не пускають — самі військові не знають», — таке повідомлення з'явилося у чаті-перекличці.



Розпускати всю колону — це розгортати тисячі автомобілів, більшість з яких чекають на свою чергу дуже довго. За даними законного мера Мелітополя Івана Федорова, станом на 8 жовтня на блокпосту виїзду на підконтрольну Україні територію чекали близько 6 тисяч людей. Федоров додав, що в день окупанти пропускають близько 100 автомобілів до останнього блокпосту, так званої «тарілки», але там їх часто розгортають практично без причин.

Перепустки для перевізників

Крім перепусток для кожного, хто виїжджає, також з'явилася інформація, що після так званого «приєднання» окупованої Запорізької області до РФ перевізники повинні оформити російську ліцензію. Для цього необхідно не лише отримати паспорт країни-агресора, а й оформитись як індивідуальний підприємець. Проте, українці подібні документи отримувати не поспішають. У тому числі й тому, щоб потім не бути звинуваченими в колабораціонізмі.



Судячи з інформації тих, хто виїхав, поки що подібні ліцензії видають у Бердянську. На Херсонщині їх отримати неможливо. Тому автобуси можуть розвернути назад на блокпостах.



Хто не пропускає?

Василівка – це гаряча точка фронту. У напрямі цього населеного пункту постійно продовжуються локальні тактичні бої. КПП з українського боку дуже чутливий до того, яка ситуація на фронті. Якщо проїжджати небезпечно, блокпост закривають. Наприклад, на початку жовтня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що транзит через Василівку припинено. Щоправда тоді причиною було те, що росіяни намагалися будувати «державний кордон». Також пункт розмежування було закрито українською владою після обстрілу 30 вересня. Того дня окупаційні війська вдарили по колоні автомобілів. Загинуло 30 людей. Російська сторона в обстрілі колони звичайно звинувачує Україну, наголошуючи, що після цього багато хто боїться їхати через КПП.







«Люди намагаються проїхати, але поки що Україна не пропускає. З нашого боку, обмежень немає, хоча людей їде туди вкрай мало», — казав так званий «губернатор» Запорізької області Євген Балицький.



Мабуть, для представника окупаційної адміністрації 6 тисяч людей — це «вкрай мало», а фільтрація, пропуски та інші «нововведення», які перетворюють життя на пекло, — це не обмеження. Після запровадження пропускного режиму з боку окупантів люди стоять у чергах ще довше, ніж це було влітку. Похолодання спричинило те, що багато хто шукає житло у Василівці чи найближчих населених пунктах, але це не так просто. Зупинитись пропонують у селах Скельки чи Шевченкове, а також у Дніпрорудному. Вартість з особи у селах становить приблизно сто гривень.



Одразу після оголошення Путіним часткової мобілізації у чатах-перекличках публікували інформацію, що чоловіків від 18 до 35 років на підконтрольну Україні територію не пропускають. Зараз, судячи з повідомлень тих, хто виїхав, ситуація трохи покращилася. Якщо й відомі випадки повернення чоловіків призовного віку, то переважно це мелітопольці.



Незважаючи на перепустки, фільтрацію, обшуки та інші «правила», які вводять російські війська, українці байдуже, хай і ризикуючи, але їдуть через Василівку. Адже іншого шляху нема. Після «приєднання» півдня до РФ тиск на мирних жителів у плані отримання російських документів стає дедалі більшим. Плюс військова обстановка, що розжарюється з кожним днем. Тому, незважаючи на заяви Балицького, ажіотаж у Василівці не спадає. Це підтверджує і той факт, що найближчий запис на реєстрацію для отримання перепусток у Мелітополі – на початок листопада.