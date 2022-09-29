Мобилизация, обстрелы и зима. Жителей Донбасса и юга призывают эвакуироваться как можно скорее

Эвакуации жителей в Донецкой области. Фото: Национальная полиция Украины

С каждым днем эвакуация с новооккупированных территорий на юге Украины и из Донецкой области, где проходят боевые действия, становится все сложнее. В Запорожской области кремлевские ставленники вводят новые правила проезда через контрольно-пропускной пункт в Васильевке. На Донетчине российские войска постоянно обстреливают мирные города и гражданские объекты, что усложняет выезд.



«Оставаться означает подвергать себя неоправданному риску»

Донецкая областная военная администрация по-прежнему призывает мирных жителей эвакуироваться. Российские войска ежедневно обстреливают Бахмут и ближайшие населенные пункты. Практически под постоянным огнем Авдеевка. Ракетные удары наносят по Краматорску и Покровску. Причем, например, в Бахмуте в последнее время в первую очередь страдают именно многоквартирные дома. По мнению военных экспертов, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области Кремль максимально сосредоточил свои ресурсы на Донецком направлении. Поэтому бои там будут продолжаться, и будут они довольно жесткими. Эвакуация — самый лучший вариант для гражданских, чтобы спасти свои жизни.



«Каждый день россияне бьют по гражданским объектам, пытаясь нанести наибольший вред. Оставаться в области означает подвергать себя неоправданному риску», — пишет в своем телеграмм-канале глава ДонОВА Павел Кириленко.



Действительно, российские войска уже даже не скрывают, что наносят удары по объектам критической инфраструктуры. Недавно таким стала Славянская ТЭС. Из-за обстрелов электростанция серьезно пострадала. В прокремлевских телеграмм-каналах это подают, как некую победу. В тоже время в комментариях даже пророссийски настроенные пользователи задают вопросы, зачем уничтожать объект в городе, где живут якобы «русские люди».



Донецкая область: эвакуация идет, но медленно

В интервью «Новостям Донбасса» Павел Кириленко и городской глава Славянска Вадим Лях говорили, что и областная администрация, и местные власти делают все возможное, чтобы осенью и зимой коммуникации были налажены. В тоже время они не скрывают: вероятность того, что в домах будет отопление, очень мала. Поэтому в начале августа Кабинет министров принял решение об обязательной эвакуации из Донецкой области. В начале сентября Павел Кириленко говорил, что на неоккупированной части области остается примерно 350 тысяч человек. По данным министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на 12 сентября, из Донбасса выехало ориентировочно 16 тысяч мирных граждан. Власти подчеркивают, что отказываются от эвакуации прежде всего пожилые люди и маломобильные — именно те, кто наименее защищен, но уговорить их покинуть свои дома как раз сложнее всего.



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что минимум до весны говорить о возвращении в Донецкую область нет смысла. Тем не менее, людей пугают не боевые действия — от ракет якобы можно укрыться. И не отсутствие тепла — пока на улице плюсовая температура, это воспринимается не так остро. По словам Верещук, мирные жители не выезжают из-за страха неизвестности. Прежде всего, они боятся остаться без жилья. Поэтому жителям Донецкой области постоянно пытаются донести, что эвакуация бесплатная, что их расселят, обеспечат питанием и выплатами.



Кстати, в то время, когда украинская сторона буквально умоляет гражданских выезжать, чтобы сохранить жизни, прокремлевские прокси заинтересованы в том, чтобы мирные жители остались в зоне боевых действий. После того, как на Донбассе стартовала обязательная эвакуация, «глава ДНР» Денис Пушилин говорил, что Киев вывозит жителей Донбасса, чтобы дискредитировать проведение «референдума».



В свою очередь, группировка «ДНР» не делает ничего подобного. Организованную пиар-эвакуацию в Россию проводили еще до полномасштабного вторжения, когда боевых действий практически не было, если сравнивать с тем, что происходит сейчас. Если мирные жители и выезжают из Донецка, Макеевки, Горловки и других оккупированных городов, то организуют этот процесс самостоятельно.



КПП в Васильевке: оккупанты практически заблокировали выезд

«Новости Донбасса» уже писали, что КПП в Васильевке Запорожской области остается фактически единственным вариантом выезда с оккупированных территорий на юге Украины. В начале сентября самопровозглашенная «администрация» заявила о процедуре фильтрации, которую планируют применять ко всем выезжающим. Блокпост в Васильевке известен прежде всего очередями. Некоторые ждут здесь выезда по несколько дней. Фильтрация делает дорогу из оккупации еще сложнее. Тем не менее, и этого оккупационной администрации оказалось недостаточно.



Так называемый «глава» администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с 1 октября проезд через контрольно-пропускной пункт в Васильевке возможен исключительно по пропускам. Он добавил, что их нужно оформлять по письменному заявлению, которое подается лично в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Васильевке и Токмаке. Как выглядит заявление, какую информацию в нем нужно указывать, какие сроки рассмотрения заявок — все это неясно. Непонятно также, как теперь эвакуироваться, например, жителям Херсона. Судя по всему, им придется приезжать в Мелитополь, как самый близкий город из тех, где принимают заявления, и подавать документы. Если пропуска будут выдавать достаточно быстро, что вряд ли, учитывая поток выезжающих, херсонцам придется несколько дней проводить в том же Мелитополе. Если процедура занимает несколько недель, есть смысл подать заявление и уезжать обратно.



В перекличках, где люди делятся опытом выезда, предполагают, что Россия введет такую же систему пропусков, какая действует при выезде из Запорожья на оккупированную территорию. Чтобы проехать в тот же Херсон, также нужно подать заявку. В тоже время украинская сторона максимально облегчила эту процедуру. Документ подается в электронном виде через мессенджеры. После этого желающие проехать на оккупированную территорию ждут по 2-3 недели, но делают они это дома. Им не нужно проезжать по 200 километров, чтобы просто подать заявление.



Принудительная мобилизация дошла до оккупированного юга

В местных чатах подобные нововведения связывают с указом Путина о мобилизации. Здесь рассказывают, что с 21 сентября в Васильевке перестали выпускать некоторые категории мужчин.



«Мы ехали в маршрутке, с мелитопольского направления. Всех высадили парней с 18 до 35 лет. Никакие уговоры не помогли. Вообще. Сказали сегодня распоряжение сверху пришло. Не пропустим и точка», — пиcсал пользователь группы «Как доехали» 22 сентября.



После того, как Россия провела на всех оккупированных территориях «референдумы», Кремль назовет эти части Украины якобы законно своими. А мужчин, которые там живут, начнут отправлять на фронт тоже якобы на законных основаниях. В Запорожской и Херсонской областях главы оккупационных администраций уже подписали «указы» о создании добровольческих батальонов. А по информации херсонского журналиста Константина Рыженко, помочь провести принудительную мобилизацию должны «кадыровцы».



В связи с этим жителей оккупированного юга призывают выезжать как можно быстрее.



«На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут жесткие мероприятия! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Оккупанты будут “выпускать” мужчин только на фронт!», — пишет законный городской глава Мелитополя Иван Федоров.



Эвакуироваться советует и замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.



Оккупированной Донбасс уже знает, что такое принудительная отправка на фронт. По данным директорки Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой, к середине августа группировки «Л-ДНР» мобилизовали уже около 100 тысяч человек. Учитывая, что боеспособных мужчин там почти не осталось, очередь дошла до оккупированного юга. Только если на Донбассе это происходило скрыто, после «референдумов» в Херсонской и Запорожской областях Москва заявит, что мобилизует на фронт якобы уже россиян.