Эвакуация из «Л-ДНР» в Евросоюз. Что изменится после введения военного положения

Российский пункт пропуска «Куничина гора» на границе с Эстонией. Фото из соцсетей

После того, как Россия ввела военное положение в четырех аннексированных областях, у многих возникли вопросы, как теперь выехать из оккупации. Не закрыты ли границы, изменились ли правила проезда? «Новости Донбасса» попытались разобраться, стоит ли после 20 октября украинцам планировать так называемую эвакуацию и куда теперь можно выехать.



Российская сторона: Границы закрывать не планируют

Закон России о военном положении предусматривает особый режим въезда и выезда. Границы при этом не всегда закрывают, но свобода передвижения может быть ограничена. Речь идет о досмотре авто, проверке документов и организации новых блокпостов. Для тех, кто выезжает на подконтрольную Украине территорию, Россия может ввести дополнительные процедуры на КПП. Хотя в Васильевке Запорожской области уже действует досмотр, фильтрация и пропускная система. Сотрудники ФСБ допрашивают украинцев и при выезде через Крым. Тяжело предугадать, как еще можно усложнить проезд, но пока что, спустя несколько дней после введения военного положения, людей через Васильевку все-таки выпускают. На данный момент ничего процедурно не изменилось.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что границы РФ в аннексированных областях закрывать не планируют. Также якобы не будет ограничений на въезд и выезд из Крыма. В тоже время, Путин наделил «губернаторов» Запорожской и Херсонской областей, а также глав «Л-ДНР» полномочиями комендантов. Поэтому они могут вводить в действие любые статьи из закона о военном положении. Например, запретить выезд из региона. Вечером 19 октября Денис Пушилин заверил, что в «республике» особо ничего не изменится. Наоборот, по его словам, все станет даже лучше. Ведь границы с Россией уже фактически нет. В тоже время решения на оккупированных территориях принимаются хаотично, внезапно и, как это происходит с принудительной мобилизацией, без всякой огласки. Поэтому «главам» аннексированных территорий необязательно принимать какие-то «указы» и «законы», чтобы ограничить перемещение гражданских лиц.



В чатах-перекличках пишут, что по состоянию на утро 20 октября проблем при проезде из Луганской области в Россию не было. Примерно такой же комментарий «Новостям Донбасса» дали перевозчики компании Lux Express.



«Ничего не изменилось, границы открыты. Пока это точно. Будут какие-то изменения, в чате будем писать. Мы на данный день говорим, мы не можем знать, что будет даже завтра. Поездки планируются, выезды не отменяются. Все в прежнем режиме», — сказала оператор компании-перевозчика.



На границах России с Евросоюзом коллапс?

Перемещение между оккупированными областями и Россией, вероятнее всего, ограничивать действительно пока что не будут. Многих волнует вопрос, можно ли после 20-го октября украинцам выезжать из РФ в Евросоюз. Сейчас это единственный вариант попасть из Донбасса, например, в Киев. Стоимость «путешествия» — до 350 евро. Дорога эта долгая и сложная, российские пограничники на границе с ЕС устраивают для украинцев настоящие пытки.



«На границах России с Евросоюзом полный коллапс. На границах Беларуси и России тоже самое. Люди сутками стоят в очереди без еды и воды на холоде. Нет ни туалетов, ни мест, где переждать. Волонтеры России, Беларуси и Латвии привозят беженцам горячую еду, теплые вещи, подгоняют автобусы к границе, чтобы люди могли поспать. Эта гуманитарная катастрофа дело рук российских властей. Русские пограничники специально держат украинцев на допросах часами, оказывая чудовищное психологическое давление, грозя призывом», — писала в начале октября одна из волонтерок организации Rubikus, которая помогает украинцам.







По информации волонтеров, были даже случаи смертей на границе, а в комнате для допросов на пограничном пункте «Ивангород» украинец якобы перерезал себе горло куском стекла.



11 октября журналистка «Дождя» в личной переписке с «Новостями Донбасса» отметила, что «никаких очередей уже нет». В тоже время через три дня издание Deutsche Welle, ссылаясь на волонтеров из Эстонии, сообщило, что, наоборот, российские пограничные службы начали ужесточать контроль с целью поймать мужчин, которые хотят якобы сбежать из РФ и от мобилизации в «Л-ДНР». В связи с этим в очереди на КПП «Куничина гора» украинцы ночуют неделями в близлежащих деревнях и под открытым небом. В день российская таможня пропускает до пяти человек. Такая же ситуация и на КПП «Шумилкино» и «Бурачки».



Причем, по словам волонтеров, участились случаи отказа в проезде и со стороны Эстонии.



«Знаете, что самое паршивое в работе эвакуатора? Самое паршивое — волоком тащить через границу ЕС. Когда РФ выпустила, а Эстония или Польша — отказали», — пишет одна из волонтерок.



По ее словам, эстонские пограничники объясняют свое решение тем, что украинцы якобы «угрожают безопасности».



Очереди в ЕС уменьшились

В чатах донецких перевозчиков пишут, что в последние дни очереди на российско-эстонской и российско-латвийской границах все-таки уменьшились.



«Время прохождения КПП уменьшилось кратно и сейчас составляет от 2 до 8 часов от приезда на КПП РФ до отправления со стороны ЕС. Сейчас очень заманчиво выглядит рейс через Беларусь, где маршрут сократится примерно на 500 км, но из наших наблюдений при таком маршруте возникает масса вопросов с документами для граждан Украины, причем, они носят выборочный характер, плюс пересечение еще одной границы, что в итоге не дает выигрыша по общему времени в пути», — пишет оператор Lux Express.



Здесь же подтверждают: после введения военного положения ситуация на границах не изменилась. Пока что Россия выпускает всех. Конечно же, тщательно допросив каждого перед выездом. Поэтому пока что еще есть возможность спланировать эвакуацию и попытаться выехать с оккупированных территорий.

