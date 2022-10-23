Евакуація з «Л-ДНР» до Євросоюзу. Що зміниться після введення воєнного стану

Російський пункт пропуску «Кунічина гора» на кордоні з Естонією. Фото із соцмереж

Після того, як Росія ввела воєнний стан у чотирьох анексованих областях, у багатьох виникли питання, як тепер виїхати з окупації. Чи не закриті кордони, чи змінилися правила проїзду? «Новини Донбасу» спробували розібратися, чи варто після 20 жовтня українцям планувати так звану евакуацію і куди тепер можна виїхати.

Російська сторона: Кордони закривати не планують

Закон Росії про воєнний стан передбачає особливий режим в'їзду та виїзду. Кордони при цьому не завжди закривають, але свобода пересування може бути обмежена. Йдеться про огляд авто, перевірку документів та організацію нових блокпостів. Для тих, хто виїжджає на підконтрольну Україні територію, Росія може запровадити додаткові процедури на КПП. Хоча у Василівці Запорізької області вже діють огляд, фільтрація та пропускна система. Співробітники ФСБ допитують українців і під час виїзду через Крим. Важко передбачити, як ще можна ускладнити проїзд, але поки що через кілька днів після введеннявоєнного стану людей через Василівку все-таки випускають. На даний момент нічого процедурно не змінилося.



Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков уточнив, що кордони РФ в анексованих областях закривати не планують. Також нібито не буде обмежень на в'їзд та виїзд із Криму. У той же час Путін наділив «губернаторів» Запорізької та Херсонської областей, а також голів «Л-ДНР» повноваженнями комендантів. Тому вони можуть вводити в дію будь-які статті із закону про воєнний стан. Наприклад, заборонити виїзд із регіону. Увечері 19 жовтня Денис Пушилін запевнив, що в «республіці» нічого не зміниться. Навпаки, за його словами, все стане навіть кращим. Адже кордонів із Росією вже фактично немає. У той же час рішення на окупованих територіях приймаються хаотично, раптово і, як це відбувається з примусовою мобілізацією, без жодного розголосу. Тому «главам» анексованих територій необов'язково приймати якісь «укази» та «закони», щоб обмежити переміщення цивільних осіб.



У чатах-перекличках пишуть, що станом на ранок 20 жовтня проблем під час проїзду з Луганської області до Росії не було. Приблизно такий самий коментар «Новинам Донбасу» дали перевізники компанії Lux Express.



«Нічого не змінилося, кордони відкриті. Поки що це точно. Будуть якісь зміни, у чаті писатимемо. Ми зараз говоримо, ми не можемо знати, що буде навіть завтра. Поїздки плануються, виїзди не скасовуються. Все в колишньому режимі», — сказала оператор компанії-перевізника.



На кордонах Росії із Євросоюзом колапс?

Переміщення між окупованими областями та Росією, найімовірніше, обмежувати дійсно поки що не будуть. Багатьох хвилює питання, чи можна після 20 жовтня українцям виїжджати з РФ до Євросоюзу. Нині це єдиний варіант потрапити з Донбасу, наприклад, до Києва. Вартість «подорожі» – до 350 євро. Ця дорога довга і складна, російські прикордонники на кордоні з ЄС влаштовують для українців справжні тортури.



«На кордонах Росії із Євросоюзом повний колапс. На кордонах Білорусі та Росії теж саме. Люди цілодобово стоять у черзі без їжі та води на холоді. Нема ні туалетів, ні місць, де перечекати. Волонтери Росії, Білорусі та Латвії привозять біженцям гарячу їжу, теплі речі, підганяють автобуси до кордону, щоб люди могли поспати. Ця гуманітарна катастрофа справа рук російської влади. Російські прикордонники спеціально тримають українців на допитах годинами, чинячи жахливий психологічний тиск, загрожуючи призовом», — писала на початку жовтня одна з волонтерок організації Rubikus, яка допомагає українцям.







За інформацією волонтерів, були навіть випадки смертей на кордоні, а в кімнаті для допитів на прикордонному пункті «Івангород» українець нібито перерізав горлянку шматком скла.



11 жовтня журналістка «Дождя» в особистому листуванні з «Новинами Донбасу» зазначила, що «жодних черг уже немає». Водночас через три дні видання Deutsche Welle, посилаючись на волонтерів з Естонії, повідомило, що, навпаки, російські прикордонні служби почали посилювати контроль з метою зловити чоловіків, які хочуть нібито втекти з РФ та від мобілізації у «Л-ДНР». У зв'язку з цим у черзі на КПП «Кунічина гора» українці ночують тижнями у довколишніх селах і просто неба. За день російська митниця пропускає до п'яти осіб. Така сама ситуація і на КПП «Шумілкіно» та «Бурачки».



Причому, за словами волонтерів, почастішали випадки відмови у проїзді і з боку Естонії.



«Знаєте, що найнеприємніше в роботі евакуатора? Найнеприємніше — волоком тягнути через кордон ЄС. Коли РФ випустила, а Естонія чи Польща відмовили», — пише одна з волонтерок.



За її словами, естонські прикордонники пояснюють своє рішення тим, що українці нібито «загрожують безпеці».



Черги в ЄС зменшились

У чатах донецьких перевізників пишуть, що в останні дні черги на російсько-естонському та російсько-латвійському кордонах таки зменшилися.



«Час проходження КПП зменшився кратно і зараз становить від 2 до 8 години від приїзду на КПП РФ до відправлення з боку ЄС. Зараз дуже привабливо виглядає рейс через Білорусь, де маршрут скоротиться приблизно на 500 км, але з наших спостережень при такому маршруті виникає безліч питань з документами для громадян України, причому вони мають вибірковий характер плюс перетин ще одного кордону, що в результаті не дає виграшу за загальним часом у дорозі», — пише оператор Lux Express.



Тут же підтверджують: після запровадження воєнного стану ситуація на кордонах не змінилася. Поки що Росія випускає всіх. Звичайно, ретельно допитавши кожного перед виїздом. Тому поки що є можливість спланувати евакуацію і спробувати виїхати з окупованих територій.

