Выезд мужчин из Украины во время военного положения: Что важно знать

С 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение. Его срок продлевали четыре раза: в марте, апреле — на месяц, в мае — на три. 15 августа — на 90 дней: до 21 ноября 2022 года. Правила выезда из Украины для мужчин 18-60 лет изменились. Кто и в каких случаях может пересекать госграницу, что для этого необходимо — разберемся далее.
Фото: Госпогранслужбы Украины
Сопровождение людей с особыми потребностями
Если ранее данной категории разрешали пересекать госграницу единожды на протяжении действия военного положения, то в конце сентября правила изменились. Мужчины 18-60 лет, что сопровождают лиц с инвалидностью, в том числе детей, нуждающихся в постоянном уходе, могут путешествовать неограниченное число раз. Потенциальные призывники имеют право уехать к вышеописанным людям (необходим консульский учет) за границу.
Временно непригоден к службе
Покинуть страну разрешают представителям мужского пола призывного возраста с документами о временной непригодности. Эти люди не подлежат призыву при мобилизации военнообязанных (согласно ч. 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»). Временную непригодность, учитывая состояние здоровья, подтверждает военно-врачебная комиссия. Срок действия справки — до шести месяцев, затем — повторный медосмотр и заключение.
Многодетные отцы
Мужчины призывного возраста, имеющие детей (более трех), выезжают. Когда они от разных союзов, ключевой фактор — материальное обеспечение до 18 лет.
Необходимые документы:
Если мужчина не живет с сыном или дочерью, требуются доказательства его обеспечения: решение о назначении алиментов, справка исполнительной службы с указанием размера выплат, отсутствия долга.
Лечение за границей
Представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы (других структур Сил обороны Украины), пострадавшие на войне, могут отправиться в профильное медицинское учреждение за границей.
Необходимы:
Волонтеры, водители
Медицинские, гуманитарные грузы для Вооруженных сил (других структур), простых граждан, перевозят представители Государственной пограничной службы (ГПСУ), при наличии решений о выезде (оформляет Министерство инфраструктуры или областные (городские) администрации).
Фото: Госпогранслужбы Украины
Если в армии жена
Когда мать несовершеннолетних детей служит, муж имеет право пересекать госграницу. Количество поездок — без ограничений. Следует показать сотрудникам погранконтроля свидетельства о рождении, браке, плюс подтверждение службы жены.
Могут ли уехать моряки
В августе Кабинет министров дал «зеленый свет» на выезд морякам, получившим подтверждение от Администрации судоходства касаемо образовательных, квалификационных документов.
Пересекают границу:
«Зеленый свет» экспорту, оформление в несколько кликов
После 1 сентября выезжать разрешили сотрудникам экспортных компаний. Условия: официально выплачивать зарплату, избавиться от налоговых долгов, своевременно подавать отчетность. Размер средней зарплаты должен варьироваться от 20 тысяч гривен. Ехать разрешается около 10% штата — десяти работникам, до семи дней. Заявку можно оформить на портале (в приложении) «Дія».
Для предпринимателей, бизнесменов Минцифры разрабатывает услугу в «Дії» — «єВідрядження»: заявку подают физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица. Заранее (плюс-минус семь дней) вносится залог 200 тысяч гривен на счет «Ощадбанка».
Рабочая виза в страны ЕС — нюансы
Визы не подтверждают постоянное проживание, не позволяют пересечь госграницу военнообязанным. Дабы уехать, следует иметь статус лица, не подлежащего призыву в период мобилизации, имеющего право выезда.
Проживание в других странах
Живущим за границей украинцам можно уехать, однако требуется консульский учет. Планируете поездку — готовьте справку с визами миграционной службы «Оформлен выезд на постоянное проживание» и дипломатического учреждения — «Принят на консульский учет».
Депутатам, чиновникам — правила едины
Ограничения касаются народных избранников в том числе. Выехать народные депутаты, сотрудники парламентского аппарата, дипведомств со служебным или дипломатическим паспортом могут, предъявив заверенные копии документов. Чиновники обязаны подтверждать официальную командировку.
А IT-шники?
Работники IT-сферы могут отправляться в кратковременные поездки. Правительство с пограничниками разрабатывают механизм касаемо урегулирования поездок: нюансы участия в мероприятиях с инвесторами, заказчиками.
В процессе решения
Идут дискуссии — разрешать ли выезд руководителям компаний, которыми владеет бенефициар-иностранец или иностранная фирма.
На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию об отмене запрета учащимся иностранных университетов. Она набрала необходимое число подписей. Пока поездки студентов-мужчин невозможны, ввиду спекуляций, участившихся случаев подделки справок об учебе.