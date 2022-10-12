Выезд мужчин из Украины во время военного положения: Что важно знать

На границе. Фото: ГПСУ

С 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение. Его срок продлевали четыре раза: в марте, апреле — на месяц, в мае — на три. 15 августа — на 90 дней: до 21 ноября 2022 года. Правила выезда из Украины для мужчин 18-60 лет изменились. Кто и в каких случаях может пересекать госграницу, что для этого необходимо — разберемся далее.

Фото: Госпогранслужбы Украины



Сопровождение людей с особыми потребностями



Если ранее данной категории разрешали пересекать госграницу единожды на протяжении действия военного положения, то в конце сентября правила изменились. Мужчины 18-60 лет, что сопровождают лиц с инвалидностью, в том числе детей, нуждающихся в постоянном уходе, могут путешествовать неограниченное число раз. Потенциальные призывники имеют право уехать к вышеописанным людям (необходим консульский учет) за границу.



Временно непригоден к службе



Покинуть страну разрешают представителям мужского пола призывного возраста с документами о временной непригодности. Эти люди не подлежат призыву при мобилизации военнообязанных (согласно ч. 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»). Временную непригодность, учитывая состояние здоровья, подтверждает военно-врачебная комиссия. Срок действия справки — до шести месяцев, затем — повторный медосмотр и заключение.



Многодетные отцы



Мужчины призывного возраста, имеющие детей (более трех), выезжают. Когда они от разных союзов, ключевой фактор — материальное обеспечение до 18 лет.



Необходимые документы:

свидетельства о рождении;

решение суда о разрыве брака и определении жительства малышей с отцом;

свидетельства о браке;

документ, подтверждающий, что мужчина — глава многодетной семьи;

постановление органа опеки о проживании с отцом.

Если мужчина не живет с сыном или дочерью, требуются доказательства его обеспечения: решение о назначении алиментов, справка исполнительной службы с указанием размера выплат, отсутствия долга.



Лечение за границей



Представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы (других структур Сил обороны Украины), пострадавшие на войне, могут отправиться в профильное медицинское учреждение за границей.



Необходимы:

заключение о назначении лечения;

загранпаспорт или паспорт гражданина Украины (обычная книжечка, ID-карта);

письмо министерства здравоохранения о согласованном с иностранным учреждением перечня людей, которых будут принимать.

Волонтеры, водители



Медицинские, гуманитарные грузы для Вооруженных сил (других структур), простых граждан, перевозят представители Государственной пограничной службы (ГПСУ), при наличии решений о выезде (оформляет Министерство инфраструктуры или областные (городские) администрации).

Фото: Госпогранслужбы Украины

Если в армии жена



Когда мать несовершеннолетних детей служит, муж имеет право пересекать госграницу. Количество поездок — без ограничений. Следует показать сотрудникам погранконтроля свидетельства о рождении, браке, плюс подтверждение службы жены.







Могут ли уехать моряки



В августе Кабинет министров дал «зеленый свет» на выезд морякам, получившим подтверждение от Администрации судоходства касаемо образовательных, квалификационных документов.



Пересекают границу:

участники экипажей морских (речных) судов, работающие по актуальным контрактам;

студенты (курсанты) — проходить «морскую» практику.

«Зеленый свет» экспорту, оформление в несколько кликов



После 1 сентября выезжать разрешили сотрудникам экспортных компаний. Условия: официально выплачивать зарплату, избавиться от налоговых долгов, своевременно подавать отчетность. Размер средней зарплаты должен варьироваться от 20 тысяч гривен. Ехать разрешается около 10% штата — десяти работникам, до семи дней. Заявку можно оформить на портале (в приложении) «Дія».



Для предпринимателей, бизнесменов Минцифры разрабатывает услугу в «Дії» — «єВідрядження»: заявку подают физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица. Заранее (плюс-минус семь дней) вносится залог 200 тысяч гривен на счет «Ощадбанка».



Рабочая виза в страны ЕС — нюансы



Визы не подтверждают постоянное проживание, не позволяют пересечь госграницу военнообязанным. Дабы уехать, следует иметь статус лица, не подлежащего призыву в период мобилизации, имеющего право выезда.



Проживание в других странах



Живущим за границей украинцам можно уехать, однако требуется консульский учет. Планируете поездку — готовьте справку с визами миграционной службы «Оформлен выезд на постоянное проживание» и дипломатического учреждения — «Принят на консульский учет».







Депутатам, чиновникам — правила едины



Ограничения касаются народных избранников в том числе. Выехать народные депутаты, сотрудники парламентского аппарата, дипведомств со служебным или дипломатическим паспортом могут, предъявив заверенные копии документов. Чиновники обязаны подтверждать официальную командировку.



А IT-шники?



Работники IT-сферы могут отправляться в кратковременные поездки. Правительство с пограничниками разрабатывают механизм касаемо урегулирования поездок: нюансы участия в мероприятиях с инвесторами, заказчиками.



В процессе решения



Идут дискуссии — разрешать ли выезд руководителям компаний, которыми владеет бенефициар-иностранец или иностранная фирма.



На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию об отмене запрета учащимся иностранных университетов. Она набрала необходимое число подписей. Пока поездки студентов-мужчин невозможны, ввиду спекуляций, участившихся случаев подделки справок об учебе.