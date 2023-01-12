Ціни наздогнали київські. Чому у Донецьку подорожчали квартири

У підконтрольному Росії Донецьку зросли ціни на квартири

Після анексії частини Донецької області у жовтні минулого року у регіоні пожвавився ринок нерухомості. Незважаючи на обстріли та гарячу фазу війни, квартири зросли в ціні, причому відчутно. За якими законами відбуваються угоди з нерухомістю та хто купує нове житло — читайте у матеріалі «Новин Донбасу».



Скільки коштує квартира у «ДНР»

«Ціни стали просто величезними. Ми хотіли купити квартиру, розглядали кілька варіантів, але не встигли. Тепер усе подорожчало вдвічі. Причому іноді люди ставлять такі цифри, ніби вони відірвані від реальності. За ці гроші можна у Ростові, Краснодарі, Києві купити шикарну квартиру без проблем. Я бачив у Харцизьку двокімнатну квартиру за п'ять мільйонів рублів. У Харцизьку», — розповів «Новинам Донбасу» донеччанин Олександр.



Чим виправдана така вартість — неясно. Харцизьк менший за Донецьк приблизно в 20 разів. Крім того, це не найглибший тил. Від нинішньої лінії фронту близько 30 кілометрів. Донецьк — ще ближче. В останні місяці військова ситуація у найбільшому місті Донбасу непроста. Обстріли чують практично у будь-якому районі. Особливо в центрі, але це не заважає власникам продавати житло за досить високими цінами — приблизно такими, якими вони були до початку так званої «руської весни» 2014 року.



Донецьк. Фото: Новини Донбасу

«У порівнянні із січнем 2021 року вартість квартир зросла на 50%. Зростання нерухомості почало відбуватися приблизно з квітня 2022 року. На сьогоднішній день на ринку нерухомості Донецька працює формула, що попит перевищує пропозицію. Варіантів дуже мало у зв'язку з тим, що багато продавців не можуть сюди приїхати, бо поки що не та ситуація», — розповіла одному з z-каналів голова центру нерухомості «Етажі» Юлія Афанасьєва.



Тепер укомплектовану трикімнатну квартиру недалеко від Критого ринку продають за 75 тисяч доларів. Причому це не новобуд. Ремонт вказаний «євро», але, судячи з фото, це досить непоганий, але все ж таки звичайний, не дизайнерський, ремонт. Ціни на однокімнатні квартири теж великі — від 20 тисяч доларів і вище, аж до 50 тисяч. Подібна ситуація не лише у центрі міста. Будьонівський, Ленінський, Пролетарський райони — вартість квартир зросла за останні місяці в 2-3 рази по всьому Донецьку, і тепер може позмагатися з київськими та львівськими цінами. Є у продажу й дворівневе житло — по 130 тисяч доларів та вище. Найдешевші варіанти — у Куйбишевській районі, мікрорайонах Текстильник, Азотний, але це або гостинки, або квартири без ремонту. При цьому ситуація з комунальними послугами однакова скрізь, незалежно від району. Квартира у Донецьку означає, що потрібно бути готовим жити частково без води та тепла.



«Тут води не буває по року, півміста без опалення, снаряди літають, а ціни луплять космічні», — каже донеччанин Олександр.



Зросли ціни на нерухомість та у Маріуполі. У центрі міста квартири продають за мільйон гривень та вище. Щоправда, у цьому окупованому місті можна знайти варіанти й досить дешеві — за 165 тисяч гривень на околиці.

Чому ціни зросли

Основною причиною, чому житло подорожчало називають анексію Донецької області Росією. Якщо раніше статус «ДНР» був незрозумілий, то «приєднання» до РФ нібито легітимізувало «республіку» та підігріло ринок. Хоча, якщо вірити голові центру нерухомості «Етажі», зростання цін почалося навесні минулого року — задовго до псевдореферендуму. Саме тоді до Донецька почали переїжджати жителі Волновахи, Маріуполя — всього півдня області, де точилися бої. Багато хто залишився в обласному центрі.



«Навесні ми приїхали із села Нікольське неподалік Вугледара та Волновахи. Нашого будинку вже нема. Він повністю зруйнований, як і будинки багатьох інших. У наших родичів будинок згорів. Ми ховалися у підвалі, потім змогли виїхати до Донецька. Винаймаємо тут квартиру. Як тільки ми приїхали, у нас народився син, тож рухатися кудись далі було проблематично. Залишилися тут», — розповів «Новини Донбасу» переселенець Максим.



І таких історій чимало. Звичайно, більшість переселенців залишилися ні з чим і на придбання нової квартири не мають коштів. Водночас є й ті, хто може дозволити собі купівлю житла у Донецьку.



Основною причиною подорожчання житла в Донецьку є анексія Росією. Фото: Новини Донбасу

Ще одна причина зростання цін, яку озвучують у соцмережах, — це виплати військовим, які отримали поранення, та родичам загиблих. Нібито у людей з невеликими прибутками з'явилися мільйони рублів, на які вони можуть купити квартири чи будинки. Особливо зацікавлені у житлі у «столиці» ті, хто родом із відносно невеликих населених пунктів — Горлівки, Шахтарська, Тореза. Водночас відстежити, який відсоток серед покупців квартир саме військових чи членів їхніх сімей практично неможливо.



Як відбуваються угоди

Місцеві жителі розповідають, що з 1 січня Росія, грубо кажучи, входить до кожного донецького будинку.



«Все стало Росією. Прописку в паспортах вже ставлять так: Донецьк, Російська Федерація», — каже донеччанин Олександр.



Раніше ті, хто виїхав за межі окупованого Донбасу, могли продати своє житло за допомогою довіреності. Наразі ріелтори уточнюють, що такий механізм для оформлення угод з нерухомістю не працює. Тому ті, хто знаходяться на теренах, підконтрольних Києву, дистанційно продати житло не зможуть. Приїжджати до «ДНР» для оформлення угоди ніхто не поспішає, бо дорога дуже складна та довга. Мало того, що потрібно приїхати в одну з найгарячіших військових точок, то ще доведеться пробути якийсь час. Адже продаж квартири чи будинку — процес досить довгий. Тобто на окупованій території доведеться жити. Тим переселенцям, хто вже освоївся на новому місці та знайшов роботу, такий варіант навряд чи підійде.



Щодо оформлення, то раніше у Держдумі РФ повідомляли, що до 1 січня 2028 року реєстрація прав на нерухомість на окупованих територіях нібито можлива на підставі українських документів.



Компенсації за зруйноване житло: скільки можна отримати

Пожвавлення ринку нерухомості пов'язують ще й з тим, що 30 липня 2022 року в «ДНР» вирішили виплачувати 100 тисяч рублів жителям будинків, зруйнованих в результаті бойових дій. Йдеться про нерухомість, яка не підлягає відновленню, визначена під знесення або була пошкоджена після 24 лютого 2022 року. Також можлива компенсація на капітальний ремонт, але не більше ніж 6 тисяч рублів за 1 кв. м. Третій варіант — виплата на покупку нового житла з розрахунку 35 тисяч рублів на 1 кв. м. Ініціатива, з одного боку, непогана, але суми дуже малі. 100 тисяч рублів — це приблизно 50 тисяч гривень. Тим, хто залишився на вулиці, цих грошей навряд чи вистачить, щоб закрити першочергові потреби. Щодо решти виплат, то, якщо взяти квартиру в 40 квадратів, то її власники отримають 240 тисяч рублів або 120 тисяч гривень на капітальний ремонт, який за такі гроші ніяк не зробиш. Теж стосується й покупки нового житла. Якщо орієнтуватися на 35 тисяч за квадрат, то квартира знов-таки приблизно 40 квадратів має коштувати менше 20 тисяч доларів, але в Донецьку зараз таких цін практично немає.

Зруйнований внаслідок обстрілів будинок у Маріуполі. Фото: Новини Донбасу

19 грудня Денис Пушилін заявив, що «Роскадастр» почав відпрацьовувати заявки на компенсацію за втрачене чи пошкоджене житло від мешканців Донецька, Макіївки та Горлівки. А вже 23 грудня у «ДНР» відзвітували, що компенсацію отримали 3,5 тисяч осіб. Загальна сума виплачених коштів, за даними кремлівського проксі, становить близько 878 мільйонів рублів. Крім того, за словами представників «ДНР», 520 осіб отримали ключі від нових квартир. Компенсаційне житло мають надавати у будинку, що будується на місці зруйнованого об'єкту, але у Донецьку таких прецедентів наразі немає. Або не більше одного-двох кварталів. Насправді це працює інакше. Донеччанка Ганна розповіла «Новинам Донбасу», що її мати, яка жила на Київському проспекті ближче до вулиці Злітної у своїй квартирі, переселили до гуртожитку неподалік радіоринку та ТЦ «Маяк». Відстань між будинками — явно не два квартали.



Щоб отримати компенсацію, потрібно подати чималий пакет документів. Причому наголошується, що тим, хто підтримує «ворожу політику України щодо Л-ДНР», гроші видавати не будуть. Як проводять фільтрацію, окупанти не уточнюють. Самі донеччани розповідають, що компенсації видають, Росія на це нібито грошей не шкодує. Тільки з огляду на ціни на нерухомість купити за ці виплати, по суті, нічого.