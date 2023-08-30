Освободили Харьковскую область, бьются за родную Луганщину. История бойцов 81-й бригады ВСУ

Бойцы 81-й бригады ВСУ. Фото: Новости Донбасса

Жизнь в оккупации и дальнейшая борьба за свободу — так можно описать историю бойцов 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, с которыми поговорили «Новости Донбасса». Для жителей востока Украины война началась в далеком 2014 году, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали силовой захват Донецкой и Луганской областей.



Отправили «на подвал»

В то время еще совсем юному и не понимающему, что происходит в его родном городе Лисичанске, бойцу под позывным «Гром», не повезло попасть в пыточную, обустроенную в одном из подвалов стекольного завода. Позже подростка с его товарищем перевели в другой подвал — в здании СБУ, где их часто избивали.



«Примерно каждые полчаса-час, заходили и избивали всех, кто просто попадался под руку. По поводу, без повода — не было у них настроения, вот и все. Скажем так, они считали это какими-то профилактическими мерами, не взирая вообще на права человека», — вспоминает «Гром».







Все это подросткам приходилось терпеть лишь за то, что они не придерживались незаконного комендантского часа и «не так смотрели» на «ополченцев». В те дни очень много проукраински настроенных граждан и просто тех, кто не был готов терпеть произвол со стороны захватчиков, попадали «на подвал», а бывало и вовсе пропадали без вести.



Но «Грому» повезло отделаться лишь испугом и синяками, а вот его друга поставили к стенке и пообещали расстрелять. Так называемые ополченцы, зачитывая «приговор» с пустого листа бумаги, выстрелили в парня — благо, лишь в ногу. Кинув зеленку и бинты, приказали ему перемотать рану.



С похожей ситуации пришлось выкручиваться уроженцу села Горское, которое находится рядом с Лисичанском — «Тихому». Он вместе с «Громом» служит в одном минометном расчете. В период оккупации мужчине не повезло оказаться в городе Первомайск, где его также хотели расстрелять. Но «Тихий» знал местные тропы и смог уйти от погони.



Боец 81-й бригады ВСУ «Тихий». Фото: Новости Донбасса

Родом с Луганщины

Каждый из этих бойцов в полной мере ощутил на себе, что такое «русский мир» и с каким злом предстоит бороться. Но среди их побратимов есть и те, кому пришлось расти рядом с оккупированными территориями и постоянно видеть сопротивление украинской армии российским захватчикам. Это и вызвало у них желание стать военными. Например, бойцы под позывными «Ярый» и «Одиссей» — парни также родились в Луганской области и всегда мечтали быть военными. Как только им исполнилось по 18 лет, подписали контракт с ВСУ.



За полтора года полномасштабной войны молодые люди успели принять участие как в оборонительных операциях, так и в освобождении Харьковской области. Хоть сейчас 81-я отдельная аэромобильная бригада удерживает позиции вблизи Белогоровки Луганской области, ее бойцы вспоминают как вообще для них начиналась эта большая война и что им пришлось пережить.



«Встречали мы войну в Северодонецке и Лисичанске. Там не было таких жестких боевых действий, мы туда приехали, отбыли несколько дней, выполнили свою задачу и уехали обратно. После этого поехали в Изюм. И попали там в жестокий замес. Первым делом мы зашли на блокпост, мы держали два моста. Их там всего три: один пешеходный и два с проезжей частью. Простояли какое-то время там и после какого-то момента, русские начали по чуть-чуть сыпать. А потом началось очень жестко», — вспоминают бойцы «Зодиак» и «Призрак».



Они также родом из Луганской области, но история их карьеры в армии отличается. «Призрак» в 2014 году бросил университет и пошел на контракт. Он не смог смириться с силовым захватом его города. А вот «Зодиак», будучи сотрудником одной из заправок, получил повестку и был вынужден подписать контракт.



Оборона Изюма

К масштабам такой войны никто из бойцов не был готов. Хотя общая подготовка в войсках проходила, но и многому пришлось учиться уже на поле боя. Особенно когда длилась оборона Изюма против врага, который не жалел сил и ресурсов для достижения своих целей. Каждую ночь город бомбардировали самолеты и обстреливала артиллерия.



«Они были более мотивированы, чем сейчас. И их было больше, примерно, раза в два больше. По технике превышение просто колоссальное. Там ехал не один танк и не один БТР, и не одно БМП, там было все. Еще и авиация сверху поддерживала. Выходили и сбивали [переносными зенитными ракетными комплексами] "Иглами" самолеты, снимали потом пилотов тех с деревьев, а то висели там и приходилось ходить и забирать их. Также [беспилотники] "Орланы" залетали и скидывали нам гранаты и все остальное. И это подкреплялось минометами», — вспоминают «Зодиак» и «Призрак».



Военнослужащим 81-й бригады пришлось держать оборону в неравном бою под обстрелом такой интенсивности, что они не могли поднять голову первые 2-3 часа. Позже бойцы связались с командованием и сказали, что на них идет техника. Было приняло решение отступить за один из мостов и позже подорвать его. Не дав тем самым российским войскам наращивать темп наступления. Но как только солдаты перебежали через этот мост, артиллерия ударила возле него и случилась детонация заложенных мин.



Из-за нехватки противотанковых средств вражеская техника пошла по соседнему мосту. Поэтому второй дорожный мост пришлось также взорвать и приступить к обороне последнего пешеходного моста.



«Первые дни мы в его районе и спали, и прятались, и воевали. Пехота не решалась через него перебегать в начале, работали БМП, БТРы и соответственно все остальное. Когда город уже очень сильно разбили, нам уже буквально негде было сидеть. Я с побратимом перебежал в одно из зданий, наблюдал из подвала. На следующее утро в здание ударил танк и товарища засыпало. Снесло буквально пять этажей одной стороны дома», — рассказал «Зодиак».



Люди в Изюме были заблокированы российской армией и им приходилось неделями прятаться в подвалах, пока ВСУ удерживали оборону города и не давали выйти на трассу к Славянску. Войска РФ, воспользовавшись своими варварскими методами ведения войны, дождались момента, когда украинские военные уже не могли держать оборону.



«Нас и город тогда окружили и приходилось бегать и хоть где-то чуть-чуть отрезать фланги, чтобы можно было выйти из города. Как раз на одной из этих операций, отбития штурма, немного меня зацепило и я поехал в госпиталь», — вспоминает «Призрак».



Боец 81-й бригады ВСУ «Призрак». Фото: Новости Донбасса

Парень неоднократно попадал в госпиталь, но его мотивация и желание бороться за родную землю были неизмеримо выше, чем возможность уйти в запас. Пока «Призрак» восстанавливался от полученных травм, ВС РФ продвигались по улицам Изюма. Это случилось из-за предательства местного мэра-коллаборанта.



«Когда нам в определенный день сказали, что мы выходим оттуда, еще была задача оттуда выйти. Нам так и сказали: если видим противника, значит сначала выявляем где он, уничтожаем, а только потом двигаемся дальше. И в округе были сигнальные ракеты. Нам, наверное, повезло, что у них или связи не было, или непонятно что. Но по нам, слава Богу, ничего не прилетало и мы удачно оттуда вышли», — рассказывает «Зодиак».



«Буквально за две недели обороны города, его просто стерли с лица земли. После того, как мы откатились от Изюма, мы заняли свои рубежи у села Богородичное Донецкой области, там держались все лето. Потом пошли, как говорят, в контратаку. За время, как мы оборонялись, врага мы немного вымотали, враг не ожидал, что мы так резко ломанемся», — добавляет «Призрак».



Освобождение Харьковщины

Началась Харьковская операция, которая стремительно развивалась и дала возможность ВСУ за короткий промежуток времени выбить россиян почти со всей территории Харьковской области. И спустя пять месяцев оккупации, 10 сентября, в Изюме снова подняли флаг Украины.



Конечно не обошлось и без ужасающих находок: массовые захоронения мирных жителей, пыточные в подвалах домов, пропавшие без вести люди.



Только Харьковской областью продвижение сил обороны не закончилось, они также освободили всю северную часть Донецкой области. Двигаясь от Богородичного и Святогорска в сторону Лимана, ВСУ постепенно начали окружать войска РФ.



Фото: Новости Донбасса

«В Донецкой области, в селе Александровка, мы поехали на штурм. Когда мы ехали на БТР, со стороны врага был выстрел с РПГ и выстрел с танка. После всего этого прозвучало: "Десант, земля!". Все заняли свои боевые позиции. Тот Т-72 был уничтожен, после чего мы заняли оборону», — вспоминает боец под позывным «Одиссей».



Заняв выгодные рубежи, бойцы 81-й бригады начали искать слабые места в обороне противника, но российские силы все еще питали надежду вернуть утраченные позиции. Проводили штурмы в направлении Святогорска, но все безуспешно. Отбив все атаки, ВСУ не только смогли сдержать натиск, но и также взять Лиман в окружение. К сожалению, часть войск ВС РФ все-таки удалось сбежать, забрав с собой все награбленное.



Возвращение на родину

После удачной Харьковской операции, 81-я бригада зашла в Луганскую область. Тем самым подняв боевой дух солдат на новый уровень.



«Я честно был рад, что приехал на Луганщину, к себе на землю. И сейчас у меня еще больше мотивация там находиться. И там выгонять врага со своей земли, освобождать свою Луганщину. Сейчас очень напряжно, враг тоже понимает, что скоро он поедет назад домой. Пытаемся всеми силами их выдавливать оттуда, выгонять», — рассказывает «Призрак».



Помогает в деоккупации трофейное оружие, которое ежедневно наносит, по бывшим владельцам, болезненные удары.



«Что касается вооружения, до русского "ленд-лиза" у нас был 82-й калибр миномета, после русского "ленд-лиза" — 120-й миномет, советского производства, три штуки. Касаемо работы по живой силе, они идут толпами. Это ужасное зрелище с человеческой точки зрения. Если вспомнить о том, что это враг, то сожаление пропадает от слова совсем. Были интересные случаи, когда от прилета 120-мм мины падали деревья, их придавливали. Плюс прямые попадания в пехоту, мы перестали уже считать давным давно», — подчеркивает «Гром».



Боец 81-й бригады ВСУ «Гром». Фото: Новости Донбасса

«В данный момент, в последние полгода, работа как бы однообразная: мы держим один рубеж. Но есть тоже свои нюансы — главное не зевать и вовремя, как говорится, спрятаться в нору. Потому что если мы попадаем, то ответ очень сильный», — добавляет «Тихий».



Носить мины по 800 метров в любую погоду и время, а позже их снаряжать и заряжать миномет помогает «Ярый». Несмотря на свой достаточно юный возраст, парень уже привык к этим трудностям, а желание выгнать врага с родной земли не уменьшилось.



«Как началась полномасштабная война стало больше мотивации служить и защищать свою страну, дом… Который забрали оккупанты. Который хочется поскорее вернуть и жить у себя дома, в своем родной городе», — говорит боец.



Возвращать домой придется не только территории, но и жителей, которые там остались. А вот как будут снова встречать ВСУ, у «Грома» свои предположения.



«Оставшееся там местное население довольно-таки зомбировано пропагандой. Вот есть люди, от которых реально я не ожидал, а по факту случилось то, что после оккупации они сдавал, кто где живет из военных. Сдавали имена и фамилии родственников, всех сдавали. Поэтому, я считаю, кто был с проукраинской позицией — 80% выехало и 20% осталось. Но они вынуждены просто молчать потому, что они в меньшинстве. Там закон не действует, там действует просто беспредел», — говорит «Гром».



У «Тихого» схожие мысли. Вспоминая весь ужас, который творился во время оккупации 2014 года, мужчина считает, что прожив еще при Советском союзе, он больше не хочет видеть русских. А все, что делается в России — это возвращение в прошлый век. Поэтому мужчины борются за свободу и суверенитет Украины с мыслью, что эта война станет последней в истории их родного края. А зайдя в свои города, в них больше не будет коллаборантов и тех, кто ждал «русский мир».



«Когда зайдем, мы не будем спрашивать какой они позиции. Они просто должны принять тот факт то, что суверенитет Украины сохранен. То, что это украинская территория. Кому не нравится, пусть уезжают. Никто ж не против. Что касается их позиции, в 2014 году они прекрасно "переобулись" один раз — "переобуются", я думаю, и второй раз. Это очень печально. Я очень надеюсь на соответствующие структуры, которые проведут качественную работу, чтобы таких людей выявить и вовремя обезвредить. Чтобы таких ситуаций в Украине больше не повторялось», — рассуждает «Гром».



Как итог, больше всего пострадали и продолжают страдать именно восточные области Украины, те люди которых так яростно пытаются «освободить» россияне. И в полномасштабной войне для наших собеседников не стали сюрпризом массовые разрушения и захоронения в населенных пунктах, которые побывали в оккупации. Ведь некоторые из них на себе ощутили, что такое «русский мир».



«Мне очень больно смотреть на свою родную землю, на то, что с ней происходит, когда пришел "русский мир". И это очень страшная трагедия для всего украинского народа: где кипят бои, там уничтожение городов и людей», — резюмировал «Одиссей».