Зеленский приехал на Донетчину ►

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Донецкую область и почтил память погибших у стелы на въезде в регион сегодня, 22 марта.



«Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Честь всем павшим героям. Спасибо всем, кто помогает Украине и поддерживает нас», — написал глава государства в Talagram.



Сообщение проиллюстрировано видеозаписью Зеленского у стелы. Президент также пообщался с военнослужащими.

В ходе визита президент посетил командный пункт тактической группы «Покровск» и встретился с командирами «Линии дронов» — объединения профессиональных беспилотных подразделений ВСУ.



Он заслушал доклад о ситуации на Покровском направлении, выполнении задач и оперативной обстановке. Также вручил государственные награды украинским военным.



Командиры с позывными Мадьяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы «Линии дронов» во время операции в Курской области, а также на Донецком и других ключевых направлениях.



«Спасибо всем, кто помогает Украине и поддерживает», — отметил президент.

Как сообщалось, Украине удалось вернуть 4 306 военнопленных, и работа по возвращению каждого продолжается.