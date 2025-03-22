Украина получит от Эстонии военную помощь на 100 миллионов евро

Эстония предоставит Украине военную помощь. Фото: pixabay

Украина представила Эстонии список желаемой военной помощи на 100 миллионов евро. В список вошли беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и предметы снабжения, поставляемые эстонскими оборонными предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Эстонии.



Подробности, количество и сроки поставки не разглашаются.



«В прошлом году мы договорились, что и в этом, и в следующем году будем поддерживать Украину в военном отношении, выделяя 0,25 % ВВП в год из продукции эстонской оборонной промышленности. Приятно было видеть, что многие эстонские производители предложили свою продукцию. Сегодня (21 марта) мы получили обратную связь от Украины, что позволит нам как можно быстрее доставить помощь украинцам», — отметил министр обороны Ханно Певкур.



Эстония продолжит поддерживать Украину, в частности, страна предоставит прямую военную материальную помощь, будет способствовать обучению украинских сил обороны и вместе с Люксембургом станет сопредседателем IT-коалиции помощи Украине. Эстония также поможет сформировать и подготовить украинскую бригаду до конца 2025 года.



Ранее мы писали, что план финансирования Украины со стороны ЕС в рамках механизма ERA предусматривает выделение по 1 млрд евро ежемесячно, а в декабре — единовременный транш в размере 6 млрд евро.