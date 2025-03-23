Российский обстрел Херсона: двое пострадавших, один в тяжёлом состоянии

Сегодня, 23 марта 2025 года, около 10:00 российские оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. В результате обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 62-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



Женщина была доставлена в больницу сотрудниками полиции. Медики оценивают её состояние как средней тяжести.



Также в тяжёлом состоянии госпитализирован 66-летний херсонец с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Напомним, 22 марта российские войска убили трёх мирных жителей Донецкой области в городе Покровск.