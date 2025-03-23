Уничтожено укрытие российских сил в Торецке, снижена их эффективность

Уничтожено укрытие российских сил в Торецке. Фото: кадр из видео

21 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале в городе Торецк, Донецкая область. Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).



Место размещения сил противника было полностью разрушено. В результате поражения уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА, а также другой личный состав противника.



Точные результаты поражения уточняются, однако уничтожение личного состава и места укрытия значительно снижает эффективность российских подразделений на Торецком направлении.

Ранее пограничники показали, как уничтожают российскую пехоту на Краматорском направлении.