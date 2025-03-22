Пограничники уничтожили БМП и три пушки армии РФ на Харьковщине

Пограничники уничтожили БМП и три пушки россиян. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и три пушки российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



Разведывательно-ударные группы БПЛА и артиллеристы бригады «Гарт» нанесли ряд ударов по огневым позициям армии РФ.



«Поражения получили две пушки Д-30, одна МТ-12 «Рапира» и четыре точки взлета беспилотных летательных аппаратов россиян», — говорится в сообщении.



Военнослужащие Госпогранслужбы продолжают выполнять боевые задачи по противодействию российско-оккупационным войскам в Харьковской области.



Ранее мы писали, что на Торецком направлении уже давно все уничтожено с помощью управляемых авиабомб, поэтому там артиллерия не такую ​​активную роль играет.