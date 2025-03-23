ПВО сбила 97 ударных БпЛА во время массированной атаки

ПВО сбила 97 ударных БпЛА РФ. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 23 марта 2025 года Россия атаковала Украину 147 дронами, среди которых были ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.







Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено:

Сбиты 97 ударных БпЛА (Shahed и других типов) на юге, севере, западе и в центре страны.

25 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны и не достигли целей.

Отмечается, что этой ночью Россия применила наибольшее количество именно ударных дронов — не менее 122 единиц, а количество имитаторов составило 25.



В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.