ПВО сбила 97 ударных БпЛА во время массированной атаки

В ночь на 23 марта 2025 года Россия атаковала Украину 147 дронами, среди которых были ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено:
Отмечается, что этой ночью Россия применила наибольшее количество именно ударных дронов — не менее 122 единиц, а количество имитаторов составило 25.
В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.
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