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ПВО сбила 97 ударных БпЛА во время массированной атаки

23 марта 2025, 09:29

ПВО сбила 97 ударных БпЛА во время массированной атаки

ПВО сбила 97 ударных БпЛА РФ. Фото: ВС ВСУ ПВО сбила 97 ударных БпЛА РФ. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 23 марта 2025 года Россия атаковала Украину 147 дронами, среди которых были ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено:

  • Сбиты 97 ударных БпЛА (Shahed и других типов) на юге, севере, западе и в центре страны.
  • 25 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны и не достигли целей.

Отмечается, что этой ночью Россия применила наибольшее количество именно ударных дронов — не менее 122 единиц, а количество имитаторов составило 25.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.

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