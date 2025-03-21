ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Бук-М1» на одном из ключевых направлений

Удар по российскому ЗРК «Бук-М1». Фото: кадр из видео

Украинские войска благодаря действиям разведчиков 15-й бригады артиллерийской разведки ВСУ обнаружили и уничтожили во время перемещения российский ЗРК «Бук-М1» с боекомплектом на одном из ключевых направлений. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



«Бук-М1» – самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Примерная стоимость такой системы – около 10 миллионов долларов.

Напомним, что украинские войска уничтожили пункт управления БПЛА российской армии в Луганской области.