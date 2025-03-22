Краматорск частично остался без света из-за обстрелов

Краматорск попал под российский удар днем 22 марта. Под обстрелом оказался частный сектор, сообщили в городской военной администрации.



Из-за обстрелов частично нет электроснабжения в поселках: Новый Свет, Веселое, Шабельковка, Софиевка, Октябрьский.



За день российские войска трижды атаковали территорию Краматорской громады.



Один из снарядов попал в пустой жилой дом, два других — в открытую местность.



По предварительным данным, в результате обстрела пострадал мужчина. Он получил лёгкие телесные повреждения, но от госпитализации отказался.



Поскольку все удары пришлись вблизи частной жилой застройки, управление гражданской защиты Краматорского горсовета продолжает фиксировать разрушения и повреждения.

Накануне российские военные сбросили на Константиновку три авиабомбы ФАБ-250. В результате обстрела в собственном доме погибла 78-летняя женщина.



Российская армия за минувшие сутки, 21 марта, атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов и административные здания.