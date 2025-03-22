Китай рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине — СМИ

Китай рассматривает возможность участия в миротворческих силах в Украине. Фото: AP Photo / Andy Wong

Китай, скорее всего, рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом передает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза, знакомые с этим вопросом.



Китайские дипломаты проводили переговоры и изучали, как к такому шагу отнесется Европа.



По мнению источников, «вовлечение Китая в «коалицию желающих» возможно, повысит согласие России на ввод миротворческих войск в Украину».



Однако этот вопрос остается довольно «деликатным».



Отметим, недавно издание «Новости Донбасса» опубликовало статью — «Помощь или сомнительная перспектива: смогут ли миротворческие войска гарантировать безопасность в Украине».