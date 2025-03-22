Во время обстрела жительницу Константиновки спас от гибели пес ►

Накануне российские военные сбросили на Константиновку три авиабомбы ФАБ-250. В результате обстрела в собственном доме погибла 78-летняя женщина.



Четыре человека получили ранения: 70-летний мужчина, женщины 45 и 70 лет, а также 18-летняя девушка.



На местах ударов работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и парамедики. Пострадавших доставили в больницу. На видео — спасение людей полицией в первые минуты после авиаудара по Константиновке.

Во время обхода полицейские нашли женщину, которую спас ее пес — немецкая овчарка по кличке Вулкан. За три минуты до взрыва собака залаяла и загнала хозяйку в дом, после чего прикрыла собой. Дом семьи почти полностью разрушен.

Повреждены 36 частных домов, объект инфраструктуры, два нежилых здания, три гаража, два легковых автомобиля, пять линий электропередач и два газопровода.

Российская армия за минувшие сутки, 21 марта, атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов и административные здания.