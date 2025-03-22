Трагедия в Киеве: 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога

В Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога. Фото: полиция

В частной стоматологической клинике в Киеве скончался 7-летний мальчик. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога», — говорится в сообщении.



Медики в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, однако ребенок умер.



Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события.



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