Атака на Покровск: среди жертв — мужчина и пожилая женщина

Днем армия РФ вновь обстреляла Покровск Донецкой области. В одном из жилых кварталов города на улице погиб 41-летний мужчина. Об этом сообщили в прокуратуре Донетчины.



Кроме того, возле дома была ранена 66-летняя местная жительница. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — женщина умерла во время эвакуации с места обстрела.



Тип оружия, использованного для атаки, уточняется.



Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Накануне российские военные сбросили на Константиновку три авиабомбы ФАБ-250. В результате обстрела в собственном доме погибла 78-летняя женщина.



Российская армия за минувшие сутки, 21 марта, атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены десятки жилых домов и административные здания.



22 марта российские войска трижды атаковали территорию Краматорской громады.