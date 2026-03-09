Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российский дрон ударил возле многоэтажек в Харькове: загорелись машины, ранены шесть человек
09 марта 2026, 22:22

Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС

Вечером 9 марта российский беспилотник ударил возле многоэтажных домов в Индустриальном районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Повреждены многоэтажки, загорелись автомобили.

В результате атаки ранения получили пять человек.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что среди пострадавших 16-летняя девочка.

По данным ГСЧС в Харьковской области, горели две машины.

Спасатели потушили пожар.

Напомним, что 8 марта российские беспилотники ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Олег Синегубов Игорь Терехов
Места
Харьков
Организации
гсчс ВС РФ
Прочее
Пожар Война раненые Атака БПЛА
