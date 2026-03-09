Российский дрон ударил возле многоэтажек в Харькове: загорелись машины, ранены шесть человек

Вечером 9 марта российский беспилотник ударил возле многоэтажных домов в Индустриальном районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Повреждены многоэтажки, загорелись автомобили.
В результате атаки ранения получили пять человек.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что среди пострадавших 16-летняя девочка.
По данным ГСЧС в Харьковской области, горели две машины.
Спасатели потушили пожар.
Напомним, что 8 марта российские беспилотники ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко