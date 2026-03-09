Армия РФ использует многоэтажки для размещения средств связи в Мирнограде – ВСУ

Удар по российскому средству связи в Мирнограде. Фото: кадр из видео

Остается сложной ситуация вокруг город Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ ведут тяжелые стрелковые бои на северных окраинах города.



«В то же время в центральных районах на крышах многоэтажек оккупанты размещают антенны и ретрансляторы связи, пытаясь улучшить радиогоризонт для своих беспилотников и упростить поражение логистических маршрутов украинских подразделений. Сейчас логистика остается одной из самых серьезных проблем. Операторы разведывательных дронов пытаются как можно скорее обнаруживать подобные точки как в самом Мирнограде, так и вокруг него. После этого координаты передаются пилотам ударных БПЛА, которые уничтожают вражеские средства связи в центре города, а также на его южных и восточных окраинах, преодолевая расстояние в более 20 километров. За последние два месяца на этом направлении поражены десятки таких целей: в феврале уничтожено 40 вражеских антенн, за первую неделю марта – 22», – рассказали в ГВ «Восток».

Напомним, что российские войска сосредотачивают усилия на попытках продвижения в районе поселка Удачное под городом Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко