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Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: чим це загрожує Україні

15 вересня 2023, 10:05

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: чим це загрожує Україні

Володимир Путін та Кім Чен Ин. Фото: Володимир Смирнов / ТАРС / сайт президента РФ Володимир Путін та Кім Чен Ин. Фото: Володимир Смирнов / ТАРС / сайт президента РФ

Цього тижня диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив візит до Росії — це його перша закордонна подорож після пандемії коронавірусу. Мета зустрічі поки що залишається загадкою, проте очевидно одне — Москва потребує постачання боєприпасів, а Пхеньян очікує натомість отримати нафтопродукти та продовольчу допомогу.

 Чим загрожує партнерство Росії та Північної Кореї для України — далі у матеріалі «Новин Донбасу».

Секретна зустріч

На початку вересня з'явилася інформація, що Кім Чен Ин навідається до Росії, у Кремлі до останнього тримали в секреті дату та місце зустрічі лідерів. Для переговорів російська сторона обрала космодром «Восточний» в Амурській області, де Путін брав участь у Східному економічному форумі.

 Цікаво, що вночі 13 вересня, приблизно за п'ять годин до зустрічі двох диктаторів, Севастополь зазнав ракетного удару. Президент РФ ніяк не прокоментував «тривожну» ситуацію довкола Криму.

Яким транспортом скористався Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї в'їхав на територію російського Владивостока вкрай ефектно на своєму фірмовому бронепоїзді. Для «почесного гостя» розстелили червону доріжку та встановили дерев'яні сходи, відчуття, що це кадри, зроблені в минулому столітті.

Думка світової спільноти

На Заході побоюються, що Кім Чен Ин може почати постачати зброю та боєприпаси до Росії, яка витратила величезні запаси озброєнь під час більш ніж 18-місячної війни проти України.

 Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон уважно стежить за перебігом зустрічі між Кімом та Путіним, нагадавши обом країнам, що «будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії буде порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН», і що США «без вагань введуть нові санкції».

Віцепрезидент США Камала Харріс різко засудила зустріч двох президентів. Політик упевнена, що Володимир Путін перебуває у розпачі, якщо звернувся за допомогою до ізольованої країни.

«Цілком очевидно, що Росія в глибокій розпачі. Вони вже зазнали стратегічної поразки. Просто подумайте про це. Спочатку всього цього, півтора роки тому, експерти говорили, що це закінчиться за кілька днів», — зазначила вона.

 Цікаво, що Російська Федерація ще минулого року звернулася по військову допомогу до Ірану. І ось уже рік активно використовує безпілотні літальні апарати іранського виробництва для ударів по території України. Природно, що Москва всіляко заперечує співпрацю з країною — спонсором тероризму.

 Величезним розчаруванням для Путіна є контрнаступ, українські військові звільняють території, а окупанти продовжують зазнавати втрат як у техніці, так і в живій силі. Саме тому президент РФ вирішив співпрацювати із КНДР. Також не виключається варіант відправлення на війну в Україну північнокорейських найманців.

 «Це ж гарматне м'ясо для Путіна. Хто гине? Не має жодного значення, наскільки вони навчені, дірки треба затикати на фронт. Зрозуміло, що у Путіна зараз не все гаразд. З великими труднощами він стримує контрнаступ. Тому тут усі засоби хороші. Союзників не так багато. Частково Іран, який також думає про послаблення санкцій», — висловився в коментарі «Новинам Донбасу» російський опозиціонер Дмитро Гудков.

Що Північна Корея може передати РФ

Постачання зброї можуть дозволити Росії посилити обстріли на фронті, оскільки КНДР володіє одним із найбільших запасів артилерійських снарядів та реактивних боєприпасів, пише Bloomberg.

 Північна Корея також є однією з небагатьох країн із великими запасами танків радянської доби, які російські сили використовують у війні проти України, таких як Т-54 та Т-62.

Військовий експерт українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, яку ще зброю може «попросити» Москва.

 Це артилерійські боєприпаси, танкові боєприпаси, міномети різних калібрів. Патрони до стрілецької зброї, некеровані ракети систем залпового вогню, всі радянсього зразку», — зазначив він у розмові з «НД».

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Допомога КНДР у війні РФ проти України

У листопаді минулого року у ЗМІ з'явилася інформація, що в КНДР почали шити зимову форму для російських військових. Щонайменше три фабрики в Пхеньяні та інших регіонах країни займалися виробництвом зимової форми, спідньої білизни та взуття для російських солдатів. Сировину для обмундирування доставляли із Росії.

За даними Radio Free Asia, на кожній із фабрик працювали від 500 до 1000 швейних працівників. Так, готова уніформа відправлялася до Росії вантажним потягом маршрутом Тумен-Хасан, що перетинає російсько-корейський кордон у північно-східній частині КНДР.

Російсько-корейські переговори. Фото: Володимир Смирнов / ТАРС / сайт президента РФ

Чи вплине зброя Північної Кореї на перебіг війни

В Україні досить сухо та стримано реагують на зустріч двох диктаторів. Так, представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу «FreeДом» наголосив, що РФ має значні проблеми із сучасним, високоточним та високотехнологічним озброєнням у війні проти України.

«Хоча бачимо, що вже не тільки з ним. Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то йдеться про великі проблеми й на інших напрямках», — сказав Юсов.

При цьому якщо РФ і Північна Корея зможуть домовитися про постачання озброєння, для українських військових це погана новина, але Юсов закликає не панікувати, адже весь цивілізований світ з Україною.

 «Говорити про те, що це кардинально змінить ситуацію на фронті, не можна. Так, безперечно, це допоможе окупантам продовжувати оборонні операції. Але, з іншого боку, це може також інтенсифікувати допомогу з боку вільного світу та демократичних країн для України. Тому катастрофи з цього робити не варто», — наголосив представник розвідки. 

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