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Диплом про освіту не внесено до загальної бази. Як поновити, якщо місто в окупації?

Ольга Квітка
21 березня 2024, 11:00

Диплом про освіту не внесено до загальної бази. Як поновити, якщо місто в окупації?

Диплом втрачено в окупації. Ілюстрація: Новини Донбасу Диплом втрачено в окупації. Ілюстрація: Новини Донбасу

Замкнене коло: щоб відновити втрачений на окупованій території диплом, який не було внесено до єдиної бази, українцям необхідно шукати докази про вищу освіту самостійно і для цього повертатися в окупацію.

Як людям з окупованих територій відновлювати документи про освіту, якщо їх було отримано до внесення до загальної бази, розбиралися «Новини Донбасу».

Дипломи до 2000 року залишилися поза Єдиною державною електронною базою

Наприклад, 42-річна переселенка з Донецька Катерина має дві вищі освіти. У Донецькому державному університеті жінка отримала два дипломи: учитель математики та менеджер. Але втратила свої документи у 2014 році, коли евакуювалася з Донецька до Києва.

«Стало питання як диплом відновлювати. На що міністерство освіти сказало наступне: "Ми нічого не можемо зробити, у нас немає жодних архівів, ви можете подавати позов до суду". Але ти не можеш подати позов до суду за місцем свого фактичного проживання. Для цього необхідно їхати до Донецької області, а саме до міста Покровськ. І там подавати позов до суду», — каже Катерина.

На той момент Катерина виховувала неповнолітню дочку, яку не могла залишити одну в Києві, щоб тижнями оббивати пороги суду та місцевих чиновників.

«Там відбувалися обстріли й там подавати до суду — це звучить дивно, коли ти зайнятий процесом виживання. Тобі треба знайти роботу, оплачувати квартиру, у тебе немає нікого поряд, хто міг би допомогти тобі. Тому для мене питання з дипломом відклалося. І так воно й не було вирішено», — розповідає вона.

Для формування копії документа про освіту використовуються дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Але ця база містить інформацію, якщо навчання закінчено після 2000 року.

«Після 2000 року все просто. У мене було втрачено документи, тому що в будинок "приліт" був, я відновила дуже просто свідоцтво про народження дитини, воно вже було в єдиному реєстрі. Своє відновлювала я дуже довго. Ми шукали архіви, їх хоча б вивезли», — зазначає донеччанка.

Попри те, що Донецький державний університет вивезли до Вінниці, архіви залишились у Донецьку. Але саме інформація з архіву необхідна для звернення до суду та відновлення диплома, який не було внесено до загальної бази. І пошук свідків та доказів для суду лягатиме на плечі постраждалої сторони, кажуть юристи.

«Потрібно зібрати доказову базу, бо просто сказати, що я там колись навчався, швидше за все, так не вийде. Це можуть бути з архівів якісь виписки, якщо взагалі якась копія загубленого документа, це супер. Виписки з журналу видачу документів про освіту. Будь-яку інформацію, яка може підтвердити те, що ви там навчалися та здобули освіту — вона може допомогти», — каже юристка ЦДП «Альменда» Валерія Куберська.

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Відновити диплом, отриманий до 2000 року, без рішення суду — неможливо

Про те, що відновити диплом, отриманий до 2000 року, не вийде без рішення суду, говорить і правозахисниця Тетяна Іванова. І навіть якщо у людини на руках копія диплома, суд вимагає щонайменше двох свідків-однокурсників, які можуть відвідати судове засідання.

Крім того, необхідно довести, що диплом був використаний після отримання за допомогою довідки з відділу кадрів підприємств-роботодавців.

«Добре буде якщо людина на кількох роботах працювала, надавала свій диплом і вона по цих підприємствах збере такі довідки. Це вже буде велика перевага, щоб отримати позитивне рішення. Можна збирати інші докази. Але якщо докази не буде зібрано, людина просто прийде і навіть, якщо приведе свідків, які скажуть, що вчилися і дасть копію диплома, це не факт, що вона отримає позитивне рішення», — пояснила адвокат Тетяна Іванова.

Не все так погано, позитивні рішення є

Але в адвокатській практиці позитивні рішення таки є: український суд може розглянути як доказ навіть довідку, засвідчену печатками так званих «ЛНР» та «ДНР».

«Вони дають довідку вже з печатками двохголових, яку мають, іншої печатки вони на сьогодні не мають і суди приймають ці документи та розглядають як підтвердження», — розповіла Тетяна Іванова.

І якщо рішення суду все ж таки вдасться отримати — це підтвердить наявність вищої освіти, його необхідно додати вже до заяви, яку потрібно надіслати до міністерстві освіти України. У такій ситуації дублікат диплома вищий навчальний заклад видасть на підставі судового рішення та офіційного листа.

І, схоже, за всі 10 років з моменту вторгнення Росії, у Міносвіти України працює цей єдиний механізм відновлення дипломів, які не були внесені до загальної бази. Якщо, звичайно, вищий навчальний заклад не надасть акту знищення первинного документа.

А це малоймовірно, наприклад, щодо Донецького національного університету. Тим часом сотні висококваліфікованих фахівців, які виїхали з окупації, освоюють менш оплачувані професії, які не вимагають вищої освіти й так і не відновили дипломи.

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У міністерстві освіти «Новинам Донбасу» підтвердили, що єдиний спосіб поновлення документа — рішення суду. Без нього шансів поновити втрачений диплом, не внесений до бази, фактично немає.

Про те, скільки людей після виїзду з окупації не змогли повернутися до своєї професії через конфлікт державних норм і вимог, статистичної інформації немає.

Але як кажуть адвокати, виходячи з даних у реєстрах, у середньому відновити свої дипломи вдалося 20-30 відсоткам тих, хто звертався до судів.

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