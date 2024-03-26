Третья группа инвалидности: кому устанавливают, суммы выплат, льготы

Три миллиона украинцев имеют статус людей с инвалидностью. Такие данные в прошлом году обнародовало Министерство социальной политики. За полтора года полномасштабного вторжения РФ число граждан с инвалидностью выросло на 300 тысяч.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию из-за войны люди, которые оформили соответствующий статус, по-прежнему получают выплаты от государства и имеют право на определенные социальные гарантии.
При каких заболеваниях назначают III группу инвалидности, как ее оформить и на какие размеры помощи в 2024 году можно рассчитывать – разбирались «Новости Донбасса».
III группа инвалидности устанавливается при умеренной тяжести функциональных нарушений в организме. Они, как правило, обусловлены заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к ограничению жизнедеятельности человека, в частности, его трудоспособности и требуют социальной помощи.
Со статусом инвалидности ІІІ группы человек может учиться, работать, вести обычный образ жизни, если компенсировать нарушения с помощью специальных средств и препаратов.
Заболевания, при которых получают ІІІ группу инвалидности:
С полным перечнем заболеваний, которые дают право на оформление III группы инвалидности можно ознакомиться в приказе Министерства здравоохранения Украины и постановлении Кабмина.
Прежде всего – необходимо обратиться в учреждения здравоохранения по месту жительства. После диагностики и лечения, что подтвердит нарушение функций организма, человек получает направление на экспертное обследование в органах медико-социальной экспертизы Минздрава.
В МСЭК (медико-санитарная экспертная комиссия) подаются документы, подтверждающие основной диагноз: выписные эпикризы из стационаров (краткое заключение врача о течении болезни, – ред.), выписки из амбулаторной карты пациента, свидетельство о болезни ВЛК, консультативные заключения и т. п.
Также необходимы следующие документы:
Необходима и заполненная форма направления 088/о, которую должен подписать председатель врачебно-консультативной комиссии (ВКК) и ее члены. Понадобятся оригиналы всех документов, которые вписаны в эту форму.
Чтобы оформить инвалидность ребенка, дополнительно необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность родителей или его законных представителей.
Комиссия проводит осмотр в течение пяти рабочих дней со дня поступления направления ВКК и принимает соответствующее решение. Обследование можно пройти независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека.
После получения соответствующего статуса один раз в год необходимо проходить повторную комиссию. Это касается и детей с инвалидностью – для них ежегодное переосвидетельствование обязательно до совершеннолетия.
Людям, которые обращаются для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в частности необратимой потерей (ампутацией) верхних и/или нижних конечностей, а также лицам с инвалидностью, у которых срок переосвидетельствования наступает после достижения пенсионного возраста, установленного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», соответствующая группа инвалидности устанавливается бессрочно.
Размер выплат прежде всего зависит от установленного прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2024 году он вырос с 2 093 грн до 2 361 грн, на 268 грн.
Размер пенсии по инвалидности III группы в текущем году составляет 1 416,6 грн – 60% от прожиточного минимума. Это касается людей с инвалидностью от рождения.
Одинокий человек с инвалидностью с детства II или III группы, который по заключению ВКК нуждается в постоянном уходе, получает 75% прожиточного минимума – 1 770,75 грн.
Минимальная пенсионная выплата для людей с инвалидностью III группы вследствие войны не может быть ниже 7 534,80 грн.
Также пенсию получают дети – ее сумма зависит от группы инвалидности. Детям до 18 лет государство выплачивает 70% от прожиточного минимума.
Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, подать заявление и соответствующий пакет документов не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности. Если срок пропущен, выплату назначают со дня обращения.
Подробное разъяснение от ПФУ о назначении пенсий людям с инвалидностью читайте по ссылке.
Украинцы со статусом III группы инвалидности имеют право на льготных условиях получить:
Кроме того, могут получить право на бесплатные лекарства, если размер пенсии не превышает минимального. Но это касается только препаратов по рецептам и в случае амбулаторного лечения.
Дети с инвалидностью и люди, которые их сопровождают, могут бесплатно пользоваться городским транспортом кроме такси. Для этого нужно предъявлять удостоверение.
К тому же, люди с инвалидностью и те, кто их сопровождает, имеют право на 50% скидку стоимости проезда в железнодорожном и городском транспорте.
Речь идет об улучшении жилищных условий: оборудование различными приспособлениями дома, подъездов, лестничных площадок в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Также есть льготы для детей с инвалидностью из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Они имеют право в первую очередь получить жилье и материальную помощь на его обустройство по достижении совершеннолетия, если по заключению МСЭК могут осуществлять самообслуживание и жить самостоятельно.
Работодатели должны учитывать специальную реабилитацию при создании условий труда для лиц с инвалидностью III группы. Человеку не могут отказать в работе из-за инвалидности, если он подпадает под все требования вакансии. Как правило, его трудоустраивают без испытательного срока.
Работники со статусом инвалидности III группы имеют право на дополнительные два дня к ежегодному отпуску, обязательное предоставление по их желанию отпуска без сохранения зарплаты (до 30 дней в год). Для инвалидов войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты (14 дней в год).