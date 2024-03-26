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Третья группа инвалидности: кому устанавливают, суммы выплат, льготы

Анастасия Кирилова
26 марта 2024, 17:50

Третья группа инвалидности: кому устанавливают, суммы выплат, льготы

Обеспечение людей с инвалидностью. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E Обеспечение людей с инвалидностью. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E

Три миллиона украинцев имеют статус людей с инвалидностью. Такие данные в прошлом году обнародовало Министерство социальной политики. За полтора года полномасштабного вторжения РФ число граждан с инвалидностью выросло на 300 тысяч.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию из-за войны люди, которые оформили соответствующий статус, по-прежнему получают выплаты от государства и имеют право на определенные социальные гарантии.

При каких заболеваниях назначают III группу инвалидности, как ее оформить и на какие размеры помощи в 2024 году можно рассчитывать – разбирались «Новости Донбасса».

Кто может получить III группу инвалидности?

III группа инвалидности устанавливается при умеренной тяжести функциональных нарушений в организме. Они, как правило, обусловлены заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к ограничению жизнедеятельности человека, в частности, его трудоспособности и требуют социальной помощи.

Со статусом инвалидности ІІІ группы человек может учиться, работать, вести обычный образ жизни, если компенсировать нарушения с помощью специальных средств и препаратов.

Заболевания, при которых получают ІІІ группу инвалидности:

    • отсутствие одного легкого, глаза или субатрофия одного глаза;
    • стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;
    • слепота на один глаз вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы;
    • двусторонняя глухота;
    • стойкая трахеостома в случае невозможности пластического закрытия;
    • стеноз гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно– или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;
    • стойкая афония органического генеза (нарушение работы голосового аппарата);
    • дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;
    • гипофизарный нанизм (рост менее 150 см);
    • остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;
    • паралич кисти, верхней или нижней конечности;
    • отсутствие кисти и высший уровень ампутации верхней конечности;
    • ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;
    • отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;
    • выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц;
    • отсутствие трех пальцев кисти, включая первый; анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении;
    • отсутствие первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями; отсутствие первых пальцев обеих кистей;
    • инородное тело в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;
    • значительный дефект костей черепа, если происходит пульсация мозга или при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом);
    • отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;
    • кукса бедра или голени; кукса стопы на уровне сустава Лисфранка или на более высоком уровне;
    • двусторонняя кукса стопы с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу;
    • резко выраженная контрактура или анкилоз 2-х голеностопных суставов; резко выраженная контрактура или анкилоз голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;
    • врожденный или приобретенный вывих тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;
    • деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I ст. и более;
    • неконсолидированный перелом бедра или обеих костей голени;
    • неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;
    • укорочение нижней конечности на 7 см и более;
    • эндопротез коленного или тазобедренного сустава;
    • экстирпация (удаление) желудка;
    • тотальная тиреоидэктомия (полное удаление щитовидной железы) в связи с раком;
    • искусственный клапан сердца, искусственный водитель ритма сердечной деятельности;
    • инородное тело в сердечной мышце или в перикарде;
    • отсутствие одной почки с патологией второй;
    • двусторонняя мастэктомия.

С полным перечнем заболеваний, которые дают право на оформление III группы инвалидности можно ознакомиться в приказе Министерства здравоохранения Украины и постановлении Кабмина.

Оформление III группы инвалидности

Прежде всего – необходимо обратиться в учреждения здравоохранения по месту жительства. После диагностики и лечения, что подтвердит нарушение функций организма, человек получает направление на экспертное обследование в органах медико-социальной экспертизы Минздрава.

В МСЭК (медико-санитарная экспертная комиссия) подаются документы, подтверждающие основной диагноз: выписные эпикризы из стационаров (краткое заключение врача о течении болезни, – ред.), выписки из амбулаторной карты пациента, свидетельство о болезни ВЛК, консультативные заключения и т. п.

Также необходимы следующие документы:

    • документ (и его копия), удостоверяющий личность;
    • медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/о);
    • заверенная копия трудовой книжки;
    • копия удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС (при наличии);
    • копия удостоверения участника боевых действий (при наличии).

Необходима и заполненная форма направления 088/о, которую должен подписать председатель врачебно-консультативной комиссии (ВКК) и ее члены. Понадобятся оригиналы всех документов, которые вписаны в эту форму.

Чтобы оформить инвалидность ребенка, дополнительно необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность родителей или его законных представителей.

Комиссия проводит осмотр в течение пяти рабочих дней со дня поступления направления ВКК и принимает соответствующее решение. Обследование можно пройти независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека.

После получения соответствующего статуса один раз в год необходимо проходить повторную комиссию. Это касается и детей с инвалидностью – для них ежегодное переосвидетельствование обязательно до совершеннолетия.

Людям, которые обращаются для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в частности необратимой потерей (ампутацией) верхних и/или нижних конечностей, а также лицам с инвалидностью, у которых срок переосвидетельствования наступает после достижения пенсионного возраста, установленного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», соответствующая группа инвалидности устанавливается бессрочно.

Выплаты для людей с инвалидностью III группы в 2024 году

Размер выплат прежде всего зависит от установленного прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2024 году он вырос с 2 093 грн до 2 361 грн, на 268 грн.

Размер пенсии по инвалидности III группы в текущем году составляет 1 416,6 грн – 60% от прожиточного минимума. Это касается людей с инвалидностью от рождения.

Одинокий человек с инвалидностью с детства II или III группы, который по заключению ВКК нуждается в постоянном уходе, получает 75% прожиточного минимума – 1 770,75 грн.

Минимальная пенсионная выплата для людей с инвалидностью III группы вследствие войны не может быть ниже 7 534,80 грн.

Также пенсию получают дети – ее сумма зависит от группы инвалидности. Детям до 18 лет государство выплачивает 70% от прожиточного минимума.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, подать заявление и соответствующий пакет документов не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности. Если срок пропущен, выплату назначают со дня обращения.

Подробное разъяснение от ПФУ о назначении пенсий людям с инвалидностью читайте по ссылке.

Льготы для людей с инвалидностью III группы: лекарства и средства реабилитации

Украинцы со статусом III группы инвалидности имеют право на льготных условиях получить:

    • средства реабилитации (протезы и др.);
    • изделия медицинского назначения (индивидуальные устройства, протезы глаз, зубов и т.д.);
    • автомобили, кресла с электроприводом – при наличии соответствующего медицинского заключения.

Кроме того, могут получить право на бесплатные лекарства, если размер пенсии не превышает минимального. Но это касается только препаратов по рецептам и в случае амбулаторного лечения.

Транспорт

Дети с инвалидностью и люди, которые их сопровождают, могут бесплатно пользоваться городским транспортом кроме такси. Для этого нужно предъявлять удостоверение.

К тому же, люди с инвалидностью и те, кто их сопровождает, имеют право на 50% скидку стоимости проезда в железнодорожном и городском транспорте.

Жилищные льготы

Речь идет об улучшении жилищных условий: оборудование различными приспособлениями дома, подъездов, лестничных площадок в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Также есть льготы для детей с инвалидностью из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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Они имеют право в первую очередь получить жилье и материальную помощь на его обустройство по достижении совершеннолетия, если по заключению МСЭК могут осуществлять самообслуживание и жить самостоятельно.

Для тех, кто работает

Работодатели должны учитывать специальную реабилитацию при создании условий труда для лиц с инвалидностью III группы. Человеку не могут отказать в работе из-за инвалидности, если он подпадает под все требования вакансии. Как правило, его трудоустраивают без испытательного срока.

Работники со статусом инвалидности III группы имеют право на дополнительные два дня к ежегодному отпуску, обязательное предоставление по их желанию отпуска без сохранения зарплаты (до 30 дней в год). Для инвалидов войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты (14 дней в год).

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