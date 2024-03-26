Третя група інвалідності: кому встановлюють, суми виплат, пільги

Забезпечення людей із інвалідністю. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

Три мільйони українців мають статус людей з інвалідністю. Такі дані торік оприлюднило Міністерство соціальної політики. За півтора року повномасштабного вторгнення РФ число громадян з інвалідністю зросло на 300 тисяч.



Попри непросту економічну ситуацію через війну люди, які оформили відповідний статус, як і раніше, отримують виплати від держави та мають право на певні соціальні гарантії.



При яких захворюваннях призначають III групу інвалідності, як її оформити та на які розміри допомоги у 2024 році можна розраховувати – розбиралися «Новини Донбасу».

Хто може отримати III групу інвалідності?

III групу інвалідності встановлюють у разі помірної важкості функціональних порушень в організмі. Вони, як правило, зумовлені захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до обмеження життєдіяльності людини, зокрема її працездатності, які потребують соціальної допомоги.



Зі статусом інвалідності III групи людина може навчатися, працювати, вести звичайний спосіб життя, якщо компенсувати порушення за допомогою спеціальних засобів і препаратів.

Захворювання, при яких отримують III групу інвалідності:

відсутність однієї легені, ока або субатрофія одного ока;



стійкий повний птоз на одному оці після проведення всіх видів відновного лікування;



сліпота на одне око внаслідок професійного захворювання, трудового каліцтва чи воєнної травми;



двобічна глухота;



стійка трахеостома в разі неможливості пластичного закриття;



стеноз гортані II-III ступеня внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно — або двобічним парезом і стійкою дисфонією;



стійка афонія органічного генезу (порушення роботи голосового апарату);



дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;



гіпофізарний нанізм (зріст менше ніж 150 см);



остеохондропатія, остеохондродистрофія за зросту менше ніж 150 см;



параліч кисті, верхньої або нижньої кінцівки;



відсутність кисті та вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;



хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя;



відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого;



виражений парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпотрофією м'язів;



відсутність трьох пальців кисті, включно з першим; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні;



відсутність першого, другого пальців з відповідними п'ястковими кістками; відсутність перших пальців обох кистей;



чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалася абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;



значний дефект кісток черепа, якщо відбувається пульсація мозку або при відсутності пульсації у випадках, коли травма мала перебіг з ускладненнями (інфекційно-гнійним процесом);



відсутність трьох пальців кисті з відповідними п'ястковими кістками;



кукса стегна чи гомілки; кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;



двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом;



різко виражена контрактура чи анкілоз 2-х гомілковоступневих суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз гомілковоступневого суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;



уроджений чи набутий вивих кульшових суглобів, чи одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;



деформація грудної клітки внаслідок резекції п'яти та більше ребер за наявності дихальної недостатності I ст. і більше;



неконсолідований перелом стегна або обох кісток гомілки;



нестійкий колінний або кульшовий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки;



укорочення нижньої кінцівки на 7 см і більше;



ендопротез колінного чи кульшового суглоба;



екстирпація (видалення) шлунка;



тотальна тиреоідектомія (повне видалення щитоподібної залози) через рак;



штучний клапан серця, штучний водій ритму серцевої діяльності;



чужорідне тіло в серцевому м'язі або в перикарді;



відсутність однієї нирки з патологією другої;



двобічна мастектомія.

З повним переліком захворювань, що дають право на оформлення III групи інвалідності, можна ознайомитися у наказі Міністерства охорони здоров'я України та постанові Кабміну.

Оформлення III групи інвалідності

Найперше – необхідно звернутися до закладів охорони здоров’я за місцем проживання. Після діагностики та лікування, що підтвердить порушення функцій організму, людина отримує направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи МОЗ.



До МСЕК (медико-санітарна експертна комісія) подаються документи, які підтверджують основний діагноз: виписні епікризи зі стаціонарів (стислий висновок лікаря про перебіг хвороби, – ред.), виписки з амбулаторної карти пацієнта, свідоцтво про хворобу ВЛК, консультативні висновки тощо.

Також необхідні такі документи:

документ (та його копія), що засвідчує особу;



медична картка амбулаторного хворого (форма 025/о);



завірена копія трудової книжки;



копія посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (за наявності);



копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Необхідна і заповнена форма направлення 088/о, яку має підписати голова лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та її члени. Також знадобляться оригінали всіх документів, які вписані у цю форму.



Щоб оформити інвалідність дитини додатково необхідно надати документ, що засвідчує особу батьків або її законних представників.



Комісія проводить огляд протягом п’яти робочих днів з дня надходження направлення ЛКК та ухвалює відповідне рішення.



Після отримання відповідного статусу один раз на рік необхідно проходити повторну комісію. Це стосується і дітей з інвалідністю – для них щорічний переогляд обов’язковий до повноліття.



Людям, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, зокрема необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок, а також особам з інвалідністю, у яких термін переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідна група інвалідності встановлюється безстроково.

Виплати для людей з інвалідністю III групи у 2024 році

Розмір виплат передовсім залежить від встановленого прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2024 році він зріс із 2 093 грн до 2 361 грн, на 268 грн.



Розмір пенсії по інвалідності III групи у поточному році становить 1 416,6 грн – 60% від прожиткового мінімуму. Це стосується людей з інвалідністю від народження.



Самотня людина з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду отримує 75% прожиткового мінімуму – 1 770,75 грн.



Мінімальна пенсійна виплата для людей з інвалідністю III групи внаслідок війни не може бути нижчою за 7 534,80 грн.



Також пенсію отримують діти – її сума залежить від групи інвалідності. Дітям до 18 років держава виплачує 70% від прожиткового мінімуму.



Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України, подати заяву та відповідний пакет документів не пізніше ніж через три місяці від дня встановлення інвалідності. Якщо термін пропущений, виплату призначають від дня звернення.



Більш детальне роз’яснення від ПФУ щодо призначення пенсій людям з інвалідністю читайте за посиланням.

Пільги для людей з інвалідністю III групи: ліки та засоби реабілітації

Українці зі статусом III групи інвалідності мають право на пільгових умовах отримати:

засоби реабілітації (протези та ін.);



вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів тощо);



автомобілі, крісла з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

Крім того, можуть отримати право на безплатні ліки, якщо розмір пенсії не перевищує мінімального. Але це стосується тільки препаратів за рецептами й у випадку амбулаторного лікування.

Транспорт

Діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують, можуть безплатно користуватися міським транспортом, окрім таксі. Для цього необхідно показувати посвідчення.



До того ж люди з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує, мають право на 50% знижку вартості проїзду у залізничному та міському транспорті.

Житлові пільги

Йдеться про поліпшення житлових умов: обладнання різноманітними пристосуваннями оселі, під'їздів, сходових майданчиків відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Також є пільги для дітей з інвалідністю з-поміж сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вони мають право першочергово отримати житло та матеріальну допомогу на його облаштування по досягненні повноліття, якщо за висновком МСЕК можуть здійснювати самообслуговування і жити самостійно.

Для тих, хто працює

Роботодавці повинні враховувати спеціальну реабілітацію під час створення умов праці для осіб з інвалідністю III групи. Людині не можуть відмовити в роботі через інвалідність, якщо вона підпадає під усі вимоги вакансії. Як правило, її працевлаштовують без випробувального терміну.



Працівники зі статусом інвалідності III групи мають право на додаткові два дні до щорічної відпустки, обов’язкове надання за їхнім бажанням відпустки без збереження зарплати (до 30 днів на рік). Для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати (14 днів на рік).