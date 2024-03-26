Третя група інвалідності: кому встановлюють, суми виплат, пільги

Три мільйони українців мають статус людей з інвалідністю. Такі дані торік оприлюднило Міністерство соціальної політики. За півтора року повномасштабного вторгнення РФ число громадян з інвалідністю зросло на 300 тисяч.
Попри непросту економічну ситуацію через війну люди, які оформили відповідний статус, як і раніше, отримують виплати від держави та мають право на певні соціальні гарантії.
При яких захворюваннях призначають III групу інвалідності, як її оформити та на які розміри допомоги у 2024 році можна розраховувати – розбиралися «Новини Донбасу».
III групу інвалідності встановлюють у разі помірної важкості функціональних порушень в організмі. Вони, як правило, зумовлені захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до обмеження життєдіяльності людини, зокрема її працездатності, які потребують соціальної допомоги.
Зі статусом інвалідності III групи людина може навчатися, працювати, вести звичайний спосіб життя, якщо компенсувати порушення за допомогою спеціальних засобів і препаратів.
Захворювання, при яких отримують III групу інвалідності:
З повним переліком захворювань, що дають право на оформлення III групи інвалідності, можна ознайомитися у наказі Міністерства охорони здоров'я України та постанові Кабміну.
Найперше – необхідно звернутися до закладів охорони здоров’я за місцем проживання. Після діагностики та лікування, що підтвердить порушення функцій організму, людина отримує направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи МОЗ.
До МСЕК (медико-санітарна експертна комісія) подаються документи, які підтверджують основний діагноз: виписні епікризи зі стаціонарів (стислий висновок лікаря про перебіг хвороби, – ред.), виписки з амбулаторної карти пацієнта, свідоцтво про хворобу ВЛК, консультативні висновки тощо.
Також необхідні такі документи:
Необхідна і заповнена форма направлення 088/о, яку має підписати голова лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та її члени. Також знадобляться оригінали всіх документів, які вписані у цю форму.
Щоб оформити інвалідність дитини додатково необхідно надати документ, що засвідчує особу батьків або її законних представників.
Комісія проводить огляд протягом п’яти робочих днів з дня надходження направлення ЛКК та ухвалює відповідне рішення.
Після отримання відповідного статусу один раз на рік необхідно проходити повторну комісію. Це стосується і дітей з інвалідністю – для них щорічний переогляд обов’язковий до повноліття.
Людям, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, зокрема необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок, а також особам з інвалідністю, у яких термін переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідна група інвалідності встановлюється безстроково.
Розмір виплат передовсім залежить від встановленого прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2024 році він зріс із 2 093 грн до 2 361 грн, на 268 грн.
Розмір пенсії по інвалідності III групи у поточному році становить 1 416,6 грн – 60% від прожиткового мінімуму. Це стосується людей з інвалідністю від народження.
Самотня людина з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком ЛКК потребує постійного стороннього догляду отримує 75% прожиткового мінімуму – 1 770,75 грн.
Мінімальна пенсійна виплата для людей з інвалідністю III групи внаслідок війни не може бути нижчою за 7 534,80 грн.
Також пенсію отримують діти – її сума залежить від групи інвалідності. Дітям до 18 років держава виплачує 70% від прожиткового мінімуму.
Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України, подати заяву та відповідний пакет документів не пізніше ніж через три місяці від дня встановлення інвалідності. Якщо термін пропущений, виплату призначають від дня звернення.
Більш детальне роз’яснення від ПФУ щодо призначення пенсій людям з інвалідністю читайте за посиланням.
Українці зі статусом III групи інвалідності мають право на пільгових умовах отримати:
Крім того, можуть отримати право на безплатні ліки, якщо розмір пенсії не перевищує мінімального. Але це стосується тільки препаратів за рецептами й у випадку амбулаторного лікування.
Діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують, можуть безплатно користуватися міським транспортом, окрім таксі. Для цього необхідно показувати посвідчення.
До того ж люди з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує, мають право на 50% знижку вартості проїзду у залізничному та міському транспорті.
Йдеться про поліпшення житлових умов: обладнання різноманітними пристосуваннями оселі, під'їздів, сходових майданчиків відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Також є пільги для дітей з інвалідністю з-поміж сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Вони мають право першочергово отримати житло та матеріальну допомогу на його облаштування по досягненні повноліття, якщо за висновком МСЕК можуть здійснювати самообслуговування і жити самостійно.
Роботодавці повинні враховувати спеціальну реабілітацію під час створення умов праці для осіб з інвалідністю III групи. Людині не можуть відмовити в роботі через інвалідність, якщо вона підпадає під усі вимоги вакансії. Як правило, її працевлаштовують без випробувального терміну.
Працівники зі статусом інвалідності III групи мають право на додаткові два дні до щорічної відпустки, обов’язкове надання за їхнім бажанням відпустки без збереження зарплати (до 30 днів на рік). Для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати (14 днів на рік).