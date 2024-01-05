У Святогірську показали міст: ремонт на завершальній стадії

Автомобільний міст через Сіверський Донець у Святогірську планують повністю відремонтувати навесні цього року. Фото: Донецька ОВА

Реконструкція мосту у Святогірську через Сіверський Донець вже на завершальній стадії. Повністю завершити ремонтні роботи планується у березні-квітні 2024 року. Про це сьогодні, 5 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Роботи фінансуються із коштів субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам. На сьогоднішній день роботи виконані на 75%», — зазначив голова Донецької ОВА.

2022 року в результаті бойових дій його було зруйновано. У грудні того ж року Донецька ОВА замовила розробку проектної документації щодо відновлення, а ремонт розпочався у травні 2023 року.

Нагадаємо, колишнього мера Святогірська Володимира Бандуру, який під час окупації міста у 2022 році перейшов на бік окупаційної влади, заочно судитимуть за кількома статтями Кримінального Кодексу України.