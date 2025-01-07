Окружение Покровска или продвижение к Славянску — чего ждать на фронтовой карте в 2025 году 

Курахово практически захвачено, российская армия пытается окружить Покровск, атакуя с флангов. Не прекращаются бои в Часов Яре. В z-сообществе заговорили о намерении ВСУ укрепить оборону Изюма и Балаклеи, намекая на то, что войска РФ планируют продвигаться к Лиману и Славянску. В 2024 году Россия по-прежнему не смогла оккупировать всю Донецкую область, поэтому цель захватить Донбасс перекочевала в 2025-й. Каких перестановок стоит ожидать на военной карте в новом году — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Курахово — за промзону еще можно побороться

В декабре армии РФ удалось значительно продвинуться в Курахово. В конце года россияне водрузили триколор на здании местной администрации, а 6 января Минобороны РФ заявило о контроле над населенным пунктом. Тем не менее, Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждает. По последним данным украинских военных блогеров, под контролем путинских войск вся жилая застройка города, у ВСУ остается крайний запад, а путинские войска штурмуют Кураховскую ТЭС. Это ключевой опорный пункт ВСУ. Несмотря на то, что в российских источниках сообщается об установлении флага РФ на ТЭС, официальных подтверждений этой информации от украинской стороны нет.

«Силы обороны Украины контролируют Кураховскую промзону. Это территория Кураховской ТЭС. Ее площадь соразмерна площади “Азовстали”. Силы обороны держат под контролем основной логистический хаб — трассу Курахово-Запорожье, населенный пункт Дачное, позволяющий осуществлять вывоз раненых, подвоз боекомплекта и проведение ротации», — комментирует военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, для удержания флангов ВСУ нельзя терять Дачное. Контроль над селом означает, что за промзону еще можно побороться. Аналитики подчеркивают, что именно эта часть Курахово дает возможность не только удерживать целый плацдарм, но и тормозить наступление РФ в районе Покровска и Великой Новоселки. Хотя, судя по фронтовым картам, путинская армия все же уже продвинулась и в районе промзоны. Как пишет военный блогер Богдан Мирошников, достаточно долго удерживать «промку» Силы обороны не смогут, ведь они уже находятся там в оперативном окружении. Поэтому большинство аналитиков признает: рано или поздно Украина потеряет Курахово, но долгие бои за город позволили истощить силы РФ.



Россия может ударить с юга, чтобы срезать весь Кураховский выступ

В тоже время кураховское направление — это не только собственно Курахово, но и еще десятки населенных пунктов, которые РФ рассматривает, как ступеньки, чтобы достичь своей конечной цели — срезать выступы в районе Курахово — малый и большой. Поэтому оккупанты параллельно атакуют северо-западнее города — в районе Шевченко, а также юго-западнее — от села Дальнее.

«Существование остатков Кураховского выступа подходит к своему логическому концу. Шевченко надо было держать, образно говоря “при любых обстоятельствах”», — считает военный обозреватель Константин Машовец.

Перед оккупацией Шевченко россияне захватили Старые Терны — еще одну стратегически-важную точку, что и открыло им дорогу на противоположный берег Кураховского водохранилища и к ТЭС. По мнению Константина Машовца, сейчас российская армия попробует прорваться от сел Шевченко и Зеленовки к селу Улаклы. При успешности этого маневра украинские подразделения, оставшиеся в самом Курахово, а также в селе Дачное и те, что дислоцируются по реке Сухие Ялы, будут окружены. Для выхода у них остается лишь одна дорога.

Карта Deepstate. Графика: Новости Донбасса

«На запад возможность отойти от Курахово у нас пока сохраняется, пока наши Силы обороны держат рубеж примерно по Сухим Ялам. Дорога Донецк-Запорожье пока свободна», — комментирует руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

Аналитик считает, что самая большая угроза на данный момент — это даже не захват Курахово, а вероятные планы россиян ударить с юга. Оккупанты могут попытаться с времевского направления — от сел Новый Комар и Великая Новоселка форсировать реку Волчья и блокировать всю кураховскую группировку сил. Тогда в мешке окажется более 20 километров территории западнее Курахово и сотни украинских солдат.

Карта Deepstate. Графика: Новости Донбасса

Но для этого оккупантам, утверждает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, нужно как минимум преодолеть рубеж обороны ВСУ на линии Славянка-Петропавловка-Шевченко севернее Курахово. На карте видно, что после этой линии начинаются поля. Населенных пунктов там нет вплоть до административной границы с Днепропетровской областью, а значит, продвигаться оккупантам будет намного легче.

Карта Deepstate. Графика: Новости Донбасса

«Пока говорить о возможном захвате покровской агломерации нет оснований»

С первых дней 2025 года во фронтовых сводках чаще всего звучит Покровск. От позиций армии РФ до города осталось меньше пяти километров, в связи с чем в z-сообществе ликование и прогнозы, что Покровск в ближайшее время будет захвачен. После интенсивных атак в августе, когда путинские войска заняли Новогродовку, бои на покровском направлении оказались на небольшой паузе. Оккупанты переключились на Селидово и Курахово. К тому же, попытки продвинуться к Покровску «в лоб» — от Лисовки и Красного Яра успехов не принесли. Но захват Селидово открыл армии РФ возможность фланговых охватов Покровска с юго-запада.

«Враг имеет тактические успехи в районе Волковое по направлению к Котлино. Если враг забирает Котлино, западнее выходит к Удачному + шахта №3 севернее, то это будет очень прочный для них плацдарм для наступления на Покровск с запада! Восточнее Мирнограда после того, как враг занял Воздвиженку, он стремительно начал двигаться на север. Также противник пытается обойти Лисовку с запада, закрепиться в населенном пункте Зеленое и выйти в Чунишино», — пишет военный под ником Мучной.

Именно возле Котлино проходит автомобильная трасса и железная дорога — важные логистические пути ВСУ, которые армия РФ пытается перерезать. По мнению Александра Коваленко, для россиян это приоритет, ведь так им будет выгоднее двигаться в направлении Днепропетровщины.





«Все основное движение россиян — вдоль железной дороги. Если говорить о выходе к Днепропетровщине, то более эффективным и выгодным будет выход именно к железной дороге. Скорее всего, они будут выбирать именно это направление, а не направление вдоль реки Соленая, так как это движение не является эффективным и комфортным», — говорит Коваленко.

По мнению аналитика, окружить Покровск российской армии в ближайшие месяцы не удасться. Ведь для этого нужно создать так называемую буферную зону вокруг города — то есть, значительно продвинуться не только по восточному и западному флангам от Покровска, в том числе оккупировать Мирноград, но и охватить Покровск севернее.

Карта Deepstate. Графика: Новости Донбасса

«Пока говорить о возможном захвате покровской агломерации — это не только Покровск, но и Мирноград, Доброполье нет оснований. Это большой промышленный город с большой промзоной. Оккупанты пытаются создать угрозу оперативного окружения украинской группировки, атакуя по флангу из района населенного пункта Шевченко и Украинки. Украинка уже находится под контролем оккупантов. Основная задача для них — попытаться выйти на непосредственный или огневой контроль за основной локацией Сил обороны Украины — к трассе Покровск-Павлоград», — комментирует военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Тем не менее, если у армии РФ не получится окружить Покровск, охватить его с западного фланга более реальная задача. Для этого сюда, по словам экспертов, переброшены передовые подразделения армии РФ. Они активно атакуют в районе Песчаного и Шевченко, пытаются подвинуть линию фронта максимально близко к Покровску, чтобы потом штурмовать город. При этом значение Покровска в военном плане намного важнее, чем Курахово. Подчеркивают это в том числе и западные эксперты. Например, офицер службы генштаба Вооруженных сил Австрии, полковник Маркус Райснер в комментарии DW отметил, что после захвата Авдеевки роль «крепости», которая защищает населенные пункты и дороги взял на себя Покровск, который расположен на пересечении главных железнодорожных путей снабжения. Оккупация города будет означать, что армия РФ выходит к Днепропетровской области. Над Днепром нависает прямая угроза. Даже если Россия и не будет наступать на город сразу же, он окажется в большей опасности.

Два возможных сценария захвата Славянска и Краматорска

При условии срезания большого Кураховского выступа и захвата Покровска, под контролем Киева останется лишь север Донецкой области. В первую очередь речь о Славянске и Краматорске — городах, которые Россия не может захватить с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты могут использовать минимум два сценария, чтобы подобраться к этим населенным пунктам. Первый — пробираться от Часов Яра западнее, чтобы дойти до Дружковки и оказаться южнее Краматорска. Тем не менее, ВСУ уже восемь месяцев держат оборону в Часов Яре. По последним данным спикера группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова, Силы обороны по-прежнему контролируют практически весь город и отбивают атаки. Хотя российские солдаты не прекращают попыток перейти канал Северский Донец-Донбасс в восточной части Часов Яра.

Карта: Deepstate. Графика: Новости Донбасса

Второй сценарий — развивать наступление от Кременной в сторону Лимана с целью обогнуть Славянск с севера, но этот вариант выглядит еще более нереальным, ведь линия фронта западнее Кременной относительно стабильна уже довольно долгое время. Армия РФ пытается атаковать намного севернее — в районе Купянска. И это направление, по мнению экспертов, может все-таки оказаться неким троянским конем.

«На Купянском и Лиманском направлениях сейчас второстепенные удары. Основные усилия противника сосредоточены на Покровском направлении. Но в теории военного искусства очень часто направление вспомогательного удара становится направлением главного удара. Вероятность того, что центр тяжести войны перенесется на север, в район Оскол очень высока», — считает Павел Лакийчук.

В сети уже появляется информация, что Украина строит дополнительные фортификации возле Изюма и Балаклеи Харьковской области, хотя эти города находятся в 30 километрах от линии фронта. Аналитики считают такие меры превентивными, которые демонстрируют: Киев просчитывает риски наперед.

«Это элемент безопасности в нынешней ситуации, а также элемент безопасности на будущее, потому что это как раз нормальная плановая реакция на те риски и вызовы, которые существуют сегодня, в частности, или возникают на харьковском направлении. Это серьезный подход к строительству фортификаций на важных направлениях. Другим регионам нужно взять на вооружение такой подход», — считает спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

В тоже время путинские солдаты могут попытаться двигаться вдоль реки Оскол, не форсируя ее, но чтобы дойти таким образом до границы с Донецкой областью, нужно преодолеть более 30 километров. Поэтому, какие бы цели не ставил Кремль уже который год подряд, вероятность оккупации Славянска и Краматорска в этом году невелика.