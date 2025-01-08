Завтра администрация Байдена объявит о последнем ее пакете помощи Украине — AP

Белый дом завтра объявит о новом пакете военной помощи Украине. Фото: Polskie Radio

Белый дом 9 января объявит о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на два источника.

Официальный анонс, по данным AP, состоится во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию.

Этот пакет будет последним для администрации Джо Байдена. Источники отметили, что он будет «значительным», однако вряд ли включит все четыре миллиарда долларов, которые Конгресс США уже одобрил для предоставления Украине.

Администрация Байдена на протяжении последних недель ускорила отправку военной помощи Украине, опасаясь, что Дональд Трамп по возвращении в Белый дом может отказаться передавать Киеву выделенные Конгрессом средства, которые на тот момент не будут потрачены.

В конце декабря Вашингтон объявил о выделении 2,5 миллиарда долларов – этот пакет стал самым большим с января 2023 года.