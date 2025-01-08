Двое десантников захватили в плен сразу 14 оккупантов

Украинские военнослужащие взяли в плен 14 российских оккупантов. Спецоперацию совершили два десантника. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.



«После длительной дроновой атаки на одну из передовых российских позиций и под огневым прикрытием собратьев — двое воинов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады выдвинулись для штурма. Подойдя вплотную к вражескому блиндажу, десантники с позывными «Джин» и «Манекен» бросили несколько гранат в его вход», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что захватчики решили сдаваться, они одномоментно сложили оружие и вышли из блиндажа.



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