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Обстрел РФ оставил без света 500 жителей Камышеваской громады

08 января 2025, 11:15

Обстрел РФ оставил без света 500 жителей Камышеваской громады

Почти 500 жителей Камышеваской громады остались без света после российской атаки, которая повредила энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Под отключение попали четыре села. Энергетики заверили, что ремонтные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Напомним, трое жителей Покровска получили ранения в результате российских атак за минувшие сутки.

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