Россияне атакуют Покровск артиллерией и дронами, обстрелы участились — ГВА

Российская армия продолжает атаковать Покровск Донецкой области, удары участились. В городе отсутствует свет, газ и водоснабжение. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает Радио Свобода.



По его словам, россияне обстреливают город с помощью артиллерии и FPV-дронов.



«К сожалению, в Покровске ситуация с обстрелами ухудшается. Они участились», — сказал Добряк.



Кроме того, в городе не работает шахта, однако продолжают функционировать несколько магазинов и «Укрпочта». Городская больница работает, но в ограниченном режиме.



По состоянию на 8 января в Покровске остается 7200 человек. Продолжается эвакуация, жителей принимают в Ивано-Франковской области, где им предоставляют жилье и финансовую помощь.



Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов трое жителей Покровска получили ранения 7 января.