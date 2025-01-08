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Российские войска, возможно, заняли Ивановку на Лиманском направлении

08 января 2025, 13:58

Российские войска, возможно, заняли Ивановку на Лиманском направлении

Армия РФ, возможно, захватила Ивановку Донецкой области. Фото: карта DeepState Армия РФ, возможно, захватила Ивановку Донецкой области. Фото: карта DeepState

Оккупационные войска РФ фактически захватили населенный пункт Ивановка на Лиманском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Офицер+».

Россияне находятся в самом поселке, который расположен в низине относительно позиций Сил обороны Украины.

«При нормальном управлении и взаимодействии врага можно сдерживать в селе и методично уничтожать. Откровенно говоря, проблемы на направлении есть, и я говорю не о текущей обстановке, а о предпосылках, которые к этому привели», — говорится в сообщении.

В Генштабе тем временем сообщают, что на Лиманском направлении войска России атаковали 14 раз, включая Терны и Ивановку.

Напомним, 24 декабря 2024 года, двое мужчин и раненая женщина вышли пешком из прифронтового села Ивановка. Они были последними жителями села.

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