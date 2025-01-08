Сегодня утром Константиновка попала под российский обстрел

Утром 8 января российские военные обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.
Отмечается, что в результате атаки был поврежден один из объектов Укрзализныци.
«К счастью, пострадавших нет», — написал руководитель ГВА.
Он также подчеркнул, что обстрел стал очередным подтверждением тактики агрессора, направленной на разрушение инфраструктуры.
Напомним, в результате обстрела города Константиновка российскими войсками утром 5 января были повреждены частные дома, фасад Свято-Николаевского храма, газопровод, линия электросети. Люди не пострадали.