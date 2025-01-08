В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в российском Энгельсе

Украинские дроны ударили по нефтебазе в российским Энгельсе. Там продолжается пожар. Фото: ASTRA

Генштаб ВСУ отчитался о поражении нефтебазы, обеспечивавшей топливом военный аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области РФ.

«Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, начался масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект". Следует отметить, что эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация врага», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 8 января губернатор Саратовской области России Роман Бусаргин сообщил, что этой ночью города Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке БПЛА.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», — рассказал российский чиновник.

В сообщениях Бусаргина и ряда российских СМИ отмечается, что в районе города Энгельс Саратовской области в ночь на 8 января прогремела серия взрывов на фоне воздушной атаки с применением беспилотников. После этого вспыхнул сильный пожар на нефтебазе.

По последним данным, база продолжает гореть.