В Бериславе россияне убили местного жителя и ранили женщину

В Бериславе россияне убили местного жителя с помощью БпЛА. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«В результате сброса взрывчатки с дрона погиб 40-летний мужчина. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал он.



Также взрывную травму и ранение ноги получила 43-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.



Глава Херсонской ОВА также добавил, что около 10:40 российские войска обстреляли Надднепрянское. В результате вражеского обстрела смертельные травмы получил 71-летний мужчина.