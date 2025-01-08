Российские военные шесть раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 7 января. Фото: ОВА

За минувшие сутки армия РФ шесть раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 8 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. Повреждены частные дома в Великой Новоселке, Разливе, Андреевке и Улакле.

Покровский район. В Покровске ранены 3 человека, повреждены 2 частных дома, 2 многоэтажки и предприятие.

Краматорский район. В Лимане повреждены 3 дома и 2 нежилых помещения.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.

С линии фронта эвакуировано 152 человека, в том числе 8 детей, отметил руководитель ОВА.