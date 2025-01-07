Российские войска применяют северокорейские САУ M1989 «Koksan»

САУ M1989 «Koksan» КНДР. Фото: кадр из видео

Российские войска стали использовать на фронте северокорейскую САУ M1989 «Koksan». Об этом сообщает телеграм-канал War Archive.



На фронте зафиксировали применение российскими войсками 170-мм самоходной артиллерийской установки M1989 «Koksan», произведенной в КНДР.



Отмечается, что эта САУ имеет значительную дальность поражения — до 60 км с реактивными снарядами и осколочно-фугасными снарядами до 40 км.

Ранее появилась информация, что КНДР может направить дополнительные войска на войну против Украины.



Кроме того, британская и южнокорейская разведки заявили о значительных потерях КНДР в войне против Украины.



Стоит добавить, что Северная Корея уже передала России более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет. Наряду с этим ССО ликвидировали группу военных КНДР в Курской области.