Водный кризис в Донецкой области. Главное, что вы должны знать

Один из объектов «Воды Донбасса» до полномасштабного вторжения. Фото: Новости Донбасса

Водный кризис, который наблюдается на оккупированной части Донецкой области уже несколько лет, неожиданно обострился — не летом, а именно сейчас.



Несмотря на попытки оккупантов решить проблему водообеспечения региона, проблема остается. Сейчас в большинстве городов и поселков оккупированной Донетчины воду подают потребителям по часам, в некоторых городах — через день, а в отдельных населенных пунктах — 2-3 раза в неделю.

Как война уничтожила систему водоснабжения Донетчины

До 2014 года основными источниками водоснабжения в Донецкой области были второй Донецкий водовод, который находится на балансе Славянского регионального производственного управления (КП «Вода Донбасса») и канал Северский Донец-Донбасс. Это сложная гидротехническая система, которая состояла из каскада насосных станций, фильтровальных станций, резервуаров чистой воды и магистральных водопроводов.



Один из объектов «Воды Донбасса» до полномасштабного вторжения. Фото: Новости Донбасса



Представьте масштаб этой системы: канал Северский Донец-Донбасс перекачивал техническую воду на расстояние в 260 км! Ее очищали и превращали в питьевую 19 фильтровальных станций, а 64 водопроводных насосных станции подавали ее в 26 централизованных водопроводов общей протяженностью 1912 км.



Фото: Новости Донбасса



С 2014 года до начала полномасштабного вторжения канал вместе с разветвлениями работал — с проблемами, но задачу свою выполнял. Более 26 км канала проходили по трубам, которые безжалостно обстреливались. И из-за обстрелов потери воды при транспортировке достигали 40%. Периодически россияне выводили из строя то одну станцию, то другую. 30 января 2017 года очередной обстрел повредил Южнодонбасский водопровод в районе Ясиноватой, в результате чего Мариуполь и еще 48 населенных пунктов Приазовья (городов, сел и поселков) остались без качественной питьевой воды из Северского Донца.



Тогда до конца 2017 года водопровод удалось починить, но после начала полномасштабного вторжения ремонтировать то, что крушит российская армия, стало уже невозможно.

Фото: Новости Донбасса



По данным, которые мы получили непосредственно от компании «Вода Донбасса», ситуация разворачивалась так.



После начала полномасштабного российского вторжения канал доставлял воду в Краматорскую, Бахмутскую и Часовярскую фильтровальные станции. Но с приближением линии фронта вода стала подаваться только в Краматорск.



Еще до объявления так называемой «специальной военной операции», 19 февраля 2022 года российская армия обстреляла насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, уничтожила трансформаторные подстанции. В результате уже 19 февраля остановилась подача воды в сторону Покровска и Мариуполя на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские №№1 и 2.



23 февраля 2022 года насосная станция третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс попала под вражеский обстрел. Было уничтожено электропитание станции. Из-за этого прекратилось водоснабжение Горловки, Макеевки, Донецка и станции Южнодонбасского водопровода.



В очень сложном положении оказалась Добропольская агломерация, которая получала воду из Северского Донца, а после 22 февраля 2022 года перешла полностью на воду из Карловского водохранилища. Но россияне взорвали и его. И теперь Доброполье зависит от поставок воды из водозабора Золотой Колодец.



То есть по состоянию на сейчас вся гидротехническая система, которая существовала в Донецкой области до 2014 года, или нарушена, или разрушена.

Как нарушение водного баланса влияет на экосистему и истощает водохранилища региона

Вся водная система в регионе действует как сообщающиеся сосуды. Если нарушается установленный баланс — рушится вся система.



Вот как это работает. Прекращение работы канала Северский Донец-Донбасс привело к резкому сокращению притока пресной воды, которая попадает в Азовское море. Из-за этого последние три года в море значительно повысилась соленость воды. Из-за повышенной солености воды в Азов стали заходить медузы, которые вызывают проблемы и нарушают естественный баланс флоры и фауны в морской воде.



Откачка подземных вод и осушение водоемов вокруг Донецкой агломерации привело к тому, что водохранилища, такие как Павлопольское, Старокрымское, шесть донецких водохранилищ, Старобишевское и другие — обмелели.



Водный запас не восстанавливается даже сейчас, во время весны, в период паводков. Старокрымское водохранилище достигло критической отметки и рискует летом, в случае засухи, полностью пересохнуть.



Немножко лучше ситуация в Павлопольском водохранилище, но это только потому, что оттуда еще не делали забор воды, и оно сохраняет свой резервный статус.

Что делают оккупанты для решения проблемы

Оккупанты пытаются решить проблему с водообеспечением, разыскивая пресную воду где-нибудь за пределами Донецкой области.



Еще в августе 2023 года они проложили водопровод из Дона, но объемы воды, которые они максимально могут доставлять по этой трубе, по словам самих оккупантов, покрывают лишь 50% потребностей оккупированной Донетчины.



Но это не единственная проблема. Еще ни одного дня этот водопровод не смог доставить максимальное проектное количество воды. Дешевые китайские клапаны постоянно выходят из строя. Зимой они покрываются льдом и фактически теряют способность пропускать воду.



Кроме того, морозный февраль привел к образованию толстого слоя льда, который также связал большое количество воды. В результате зимой водный кризис на оккупированной части Донецкой области углубился.



Критической стала ситуация даже в Мариуполе, где с начала марта перешли на почасовую подачу воды — 3 часа утром и 3 часа вечером. Причем в некоторых районах города этот график не выдерживается и воды нет вечером совсем.

Фото: скриншот из видео на ресурсах группировки «ДНР»



Оккупанты рассматривают несколько дополнительных идей, которые могут сгладить кризис, а не решить вопрос полностью.



В Приазовье и Мариуполе они хотят построить канал, который соединит Павлопольское водохранилище и Старокрымское. Качество воды при этом не улучшится, потому что, по результатам анализов проб воды, которые делали по заказу Донецкой областной администрации в 2017 году, вода в Павлополе жесткая, с большим содержанием солей. Но ее количества может хватить на определенный период времени.



В целом идея переброски воды из Павлопольского водохранилища принадлежит поселковому голове Павлополя Сергею Шапкину. В 2017 году, когда Мариуполь впервые остался полностью без воды из Северского Донца, Шапкин предложил эту идею главе Донецкой областной администрации Павлу Жебривскому. Тот ухватился за проект. Но подсчеты показали, что это дорого и не решает главной проблемы — качества питьевой воды.



Сейчас уже на качество никто из оккупантов внимания не обращает. Здесь бы хотя бы какую-то воду подавать. Но возникает другая проблема — обезвоживание региона в целом. В начале 2021 года уровень воды в Павлопольском водохранилище был таким низким, что перебрасывать там было просто нечего. Вода опустилась более чем на 2 метра.



Как будет в этом году — посмотрим. Но учитывая ситуацию, засушливую зиму и осень, надежды на полноценное пополнение водоемов очень слабые.



У них еще остается план протянуть вторую ветку водопровода с Дона. Но сейчас пока на этот проект нет денег, сообщил донецким журналистам так называемый «заместитель председателя правительства «ДНР» Андрей Чертков.



Поэтому оккупанты разрабатывают еще одну идею — использование шахтных вод, которые уже сейчас затопили большинство шахт Донетчины.

Шахтные воды: насколько это безопасно

Шахтные воды — это половина таблицы Менделеева. На их состав влияет качество угля, который добывают в регионе.



«Уголь Донбасса — особенный, его легко определять по повышенному содержанию серы», — рассказал журналист Дмитрий Дурнев. Он исследовал проблему затопления шахт Донбасса в течение последних 8 лет и знает об этой проблеме почти все.

Одна из шахт в Донецкой области. Фото: Новости Донбасса



«Мы проводили анализ в воде из шахты «Золотой». Там сульфатов (SO4) — 1240 миллиграмм на литр. Норма (украинский стандарт для питьевой воды) — 250; железа (Fe) — 16,9 мг на литр. Норма — 0,2; Меди (Cu) — 3,7 мг на литр. Норма — 1. Если считать вместе, то превышение допустимых норм: по железу — в 84 раза, сульфатам — в 5 раз, по меди — почти в 4 раза», — рассказывает журналист.



Шахту «Золотая» затопило в мае 2018 года — шахтные воды из предприятий, оставшихся на оккупированной части Луганщины и не откачивались там российскими прокси, постепенно подобрались под землей по пустым тоннелям и к «Золотой», а потом хлюпнуло и стало топить со скоростью 2000 м3 в час. Грязная вода попадала в местные реки, а дальше бежала аж до российского Дона.



«Простой математический расчет при такой скорости сброса воды в реку показывает, что в год одна только шахта «Золотая» отправляла в Ростовскую область 9300 тонн только серы. Этой водой в России поливают поля», — говорит Дмитрий Дурнев.



Он рассказывает, что когда-то на шахтных водах Донбасса пытались даже деньги зарабатывать. В свое время Дмитрий Дурнев общался с известным политиком Юрием Грымчаком. Тот работал с идеей очистки шахтных вод, при этом основной доход должна была бы приносить не сама вода, а то, что из нее планировали «выжимать». Из этого хотели производить строительные смеси. Но этот проект так и не был реализован.



Вряд ли такая идея заинтересует и россиян, а вот использование грязных шахтных вод в быту, кажется, уже испытывают. В прошлом году оккупанты пробовали заливать шахтные воды в систему отопления, чтобы при дефиците воды таки обеспечить людей теплом.



Эта вода имела ярко-оранжевый цвет, который получается из-за большого количества в составе железа, что при высоких температурах и дает воде такой окрас.



Результат от такого использования был ужасный — россияне фактически погубили отопительную систему, трубы поразъедало, поэтому порывы коммуникаций в Донецке, Горловке, Енакиево, Снежном — ежедневные. Об этом откровенно вынужден говорить даже Андрей Чертков.



Поэтому россияне сейчас ищут возможности делать фильтрацию этой воды. Чертков говорит, что состав воды в разных шахтах разный, поэтому это затрудняет поиск решения.



Фото: Скриншот



Но в любом случае, даже если решение будет найдено, шахтные воды можно будет использовать только для канализации. Ею даже мыть посуду опасно.

Есть ли выход?

Выход только один — деоккупация всех захваченных Россией территорий Донетчины.



Только после этого можно будет начать проводить обследование реального состояния гидротехнической системы Донецкой области.



«Прогнозировать восстановление работоспособности канала Северский Донец-Донбасс возможно только после завершения боевых действий, как и обследование и составление проектно-сметной документации по восстановлению гидротехнических сооружений, подвергшихся разрушениям, иногда критическим», — сообщил на наш запрос Игорь Новак, генеральный директор КП «Вода Донбасса».



То есть даже после завершения войны или активной фазы боевых действий восстановить водоснабжение в регионе будет сразу невозможно. Нужно будет много времени и очень много средств.



Поэтому шахтные воды могут стать спасительными на длительный период времени. Уже сейчас на подконтрольной Украине территории Донетчины очищенную воду из шахт подают в несколько населенных пунктов.



По информации Игоря Новака, на Белицкое, Водянское, Светлое вода поступает от альтернативного источника — скважин «шурфа» шахты «Водянская». Водоснабжение на город Белозерское осуществляется из скважины N480, расположенной в с. Золотой Колодец. Это техническая вода, хотя и очищенная. Но даже такой воды критически мало для обеспечения потребностей людей, которые остаются на территории Донетчины.