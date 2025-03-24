На оккупированной Луганщине погиб «военкор» российских «Известий» Александр Федорчак

Погибший «военкор» российских «Известий» Александр Федорчак. Фото: соцсети

В оккупированной Луганской области погиб «военный корреспондент» прокремлевского телеканала «Известия» Александр Федорчак. Об этом стало известно из сообщения самого телеканала.



Как утверждают в «Известиях», Федорчак погиб в результате артиллерийского удара. Его последний репортаж вышел 23 марта.



Александр Федорчак родился в ныне оккупированном Крыму. Ему было 28 лет.



Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что Федорчак до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину работал на местном пророссийском телеканале «Крым 24», а с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда», который курирует Министерство обороны России.

Напомним, что 1 декабря в оккупированном Луганске погиб российский «военный корреспондент» Сергей Ярцев.