В Донецкую область из Николаева не доехала крупная партия наркотиков — курьер задержан

На блокпосту в Донецкой области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Краматорска, который перевозил в автомобиле крупную партию «солей» из Николаева на Донетчину. У него изъяли более 500 граммов психотропного вещества альфа-PVP, предназначенного для сбыта.



Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили под задним сиденьем пакет с «товаром» в особо крупном размере.

22-летний перевозчик признался, что получил запрещённое вещество в одном из почтоматов Николаева. Он должен был доставить «запрещенный груз» в Донецкую область и ждать дальнейших инструкций по его распространению.



Изъятые доказательства направлены на экспертизу. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 307 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.



В полиции отметили, что продолжают выяснять происхождение психотропных веществ, а также круг лиц, причастных к каналу сбыта.