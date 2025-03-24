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США добиваются расширения перемирия в Черном море — Белый дом

24 марта 2025, 22:46

США добиваются расширения перемирия в Черном море — Белый дом

Переговорная делегация США, находящаяся в Саудовской Аравии, стремится расширить существующее «энергетическое» перемирие на Черное море, чтобы восстановить гражданское судоходство. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

«Вы упомянули Черное море — у нас, конечно, есть переговорные группы. Они собираются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря, на пути к полному прекращению огня, который всегда является наградой — это награда сейчас, нет другой награды — полностью восстановить мирную коммерческую деятельность», — заявила Брюс на брифинге.

По ее словам, США продолжают контакты и с Россией, и с Украиной, настаивая на необходимости компромиссов.

«Президент Зеленский договорился о частичном прекращении огня против энергетической инфраструктуры и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня», — отметила она.

Брюс добавила, что технические переговоры по этому вопросу продолжаются, и Вашингтон надеется на успешный исход.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что обсуждение деталей переговоров пока невозможно, но главная цель остается неизменной.

«То, что мы знаем… есть прежде всего в нашем сознании — это обеспечение мира в этом регионе, в этих двух странах, что даже больше, чем в регионе, во всем мире. И это уникальная вещь, над которой сейчас работают в Саудовской Аравии. Это единственное, на чем сосредоточился президент Трамп», — заявила Брюс.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Вашингтон планирует справляться с недоверием Киева, Брюс заявила: «Речь идет не о доверии или о том, с кем вы имеете дело, нравятся ли они вам или нет, или о том, что это за динамика. Вопрос в том, чем вы заканчиваете? Это то, что делает разницу и чего хотят все?».

Она подчеркнула, что каждое принятое решение может стоить человеческих жизней, поэтому фокус должен оставаться на дипломатических переговорах и поиске мирного решения.

«Люди, которые были живы вчера, сегодня не живы. Люди, которые живы сегодня, не будут живы завтра… единственное, что приводит нас к миру —  это разговоры, которые происходят, технические обсуждения, переговоры и дипломатические маневры», — подытожила представительница Госдепа.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров США с Украиной и Россией является временное прекращение огня на 30 дней с последующим обсуждением постоянного мира.

Россия продолжает обстреливать украинские города. Два человека погибли и один ранен в результате очередных атак российских оккупантов на Донетчине 23 марта. В Херсоне пострадали два человека, несколько частных домов получили значительные повреждения, возникли три пожара. Днем армия РФ нанесла ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум, ранены 88 человек, среди них 17 детей.

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