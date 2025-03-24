США добиваются расширения перемирия в Черном море — Белый дом

Переговорная делегация США, находящаяся в Саудовской Аравии, стремится расширить существующее «энергетическое» перемирие на Черное море, чтобы восстановить гражданское судоходство. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.



«Вы упомянули Черное море — у нас, конечно, есть переговорные группы. Они собираются в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря, на пути к полному прекращению огня, который всегда является наградой — это награда сейчас, нет другой награды — полностью восстановить мирную коммерческую деятельность», — заявила Брюс на брифинге.



По ее словам, США продолжают контакты и с Россией, и с Украиной, настаивая на необходимости компромиссов.



«Президент Зеленский договорился о частичном прекращении огня против энергетической инфраструктуры и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня», — отметила она.



Брюс добавила, что технические переговоры по этому вопросу продолжаются, и Вашингтон надеется на успешный исход.



Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что обсуждение деталей переговоров пока невозможно, но главная цель остается неизменной.



«То, что мы знаем… есть прежде всего в нашем сознании — это обеспечение мира в этом регионе, в этих двух странах, что даже больше, чем в регионе, во всем мире. И это уникальная вещь, над которой сейчас работают в Саудовской Аравии. Это единственное, на чем сосредоточился президент Трамп», — заявила Брюс.



Отвечая на вопрос журналистов о том, как Вашингтон планирует справляться с недоверием Киева, Брюс заявила: «Речь идет не о доверии или о том, с кем вы имеете дело, нравятся ли они вам или нет, или о том, что это за динамика. Вопрос в том, чем вы заканчиваете? Это то, что делает разницу и чего хотят все?».



Она подчеркнула, что каждое принятое решение может стоить человеческих жизней, поэтому фокус должен оставаться на дипломатических переговорах и поиске мирного решения.



«Люди, которые были живы вчера, сегодня не живы. Люди, которые живы сегодня, не будут живы завтра… единственное, что приводит нас к миру — это разговоры, которые происходят, технические обсуждения, переговоры и дипломатические маневры», — подытожила представительница Госдепа.



Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров США с Украиной и Россией является временное прекращение огня на 30 дней с последующим обсуждением постоянного мира.

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